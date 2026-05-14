Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Chiều 14.5, Bộ Công thương đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh và các thương nhân phân phối xăng dầu về quyết định điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Kể từ 15 giờ hôm nay 14.5, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.134 đồng/lít, giảm 656 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.226 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về Mỹ và Iran hướng tới thỏa thuận tạm thời, giảm căng thẳng trước mắt; một số cuộc đụng độ vẫn xảy ra giữa Mỹ và Iran; eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bên cạnh đó, các mặt hàng xăng dầu đang được hưởng ưu đãi chính sách thuế. Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12.4 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Từ ngày 16.4 đến hết ngày 30.6, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.