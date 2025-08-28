Chiều 28.8, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 28.8 ẢNH: T.N

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.771 đồng/lít, tăng 307 đồng/lít, thấp hơn xăng RON 95 là 592 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.363 đồng/lít, tăng 271 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.357 đồng/lít, tăng 452 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.225 đồng/lít, tăng 411 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 15.260 đồng/kg, tăng 144 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành từ ngày 21 - 27.8, thị trường xăng dầu chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua lên xuống tùy mặt hàng.

Theo đó, phương án điều hành xăng dầu kỳ này được Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.