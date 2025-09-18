Chiều 18.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày, với diễn biến chung các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay ẢNH: THANH NIÊN

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.



Theo đó, mức giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.986 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 622 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.608 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.705 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.544 đồng/lít, tăng 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.130 đồng/kg, tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 11 - 17.9 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng. Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.