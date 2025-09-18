Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Phan Hậu
Phan Hậu
18/09/2025 14:56 GMT+7

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay 18.9. Trong đó, giá xăng tăng từ 208 - 230 đồng/lít, giá dầu tăng 40 - 176 đồng/lít/kg.

Chiều 18.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày, với diễn biến chung các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng - Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay

ẢNH: THANH NIÊN

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, mức giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.986 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 622 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.608 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.705 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.544 đồng/lít, tăng 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.130 đồng/kg, tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 11 - 17.9 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng. Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. 

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ. 

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 3.7, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm so với giá điều hành ngày 1.7.

Khám phá thêm chủ đề

Giá xăng Bộ Công thương Giá dầu giá xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận