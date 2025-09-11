Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Chiều 11.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày, với diễn biến giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều, tùy từng mặt hàng.

Giá xăng dầu tăng, giảm tùy từng mặt hàng từ 15 giờ hôm nay 11.9 ẢNH: TN

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 11.9, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.756 đồng/lít, giảm 95 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 644 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.400 đồng/lít, giảm 39 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Ở nhóm các mặt hàng, giá dầu tăng giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 18.643 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.368 đồng/lít, tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.090 đồng/kg, giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4 - 10.9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10; đồng USD giảm giá... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.