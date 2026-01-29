Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Phan Hậu
Phan Hậu
29/01/2026 15:14 GMT+7

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 29.1. Trong đó, giá xăng tăng từ 56 - 214 đồng/lít. Giá dầu tăng từ 226 - 761 đồng/lít/kg.

Chiều 29.1, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng - Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 29.1

ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 506 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.845 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu mazut không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 22 - 28.1 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Tin liên quan

Phân công nhiệm vụ 2026, lĩnh vực xăng dầu và điện do ai quản lý?

Phân công nhiệm vụ 2026, lĩnh vực xăng dầu và điện do ai quản lý?

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định 177 vào ngày 26.1 về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ. Có 4 thứ trưởng của Bộ Công thương được phân công nhiệm vụ quản lý ngành công thương tại quyết định này.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu Giá xăng điều hành giá xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận