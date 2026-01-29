Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 29.1 ẢNH: PHAN HẬU

Chiều 29.1, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu , bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 506 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.845 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 22 - 28.1 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.



Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.