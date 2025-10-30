Giá xăng dầu đồng loạt tăng cao, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít

Chiều 30.10, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Diễn biến chung trong phiên điều hành lần này là giá bán các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng cao.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng cao trong phiên điều hành cuối tháng 10 ẢNH: THANH NIÊN

Vẫn như các kỳ điều hành lần trước, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ ngày 30.10 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.760 đồng/lít, tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 728 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.488 đồng/lít, tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Ở các mặt hàng dầu cũng ghi nhận sự tăng giá đột biến. Giá dầu diesel không cao hơn 19.203 đồng/lít, tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 19.271 đồng/lít, tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.639 đồng/kg, tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Biến động giá xăng dầu thế giới từ 16 - 22.10 và từ 23 - 29.10 ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 23 - 29.10 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Theo đó, liên bộ Công thương - Tài chính căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành để quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Bên cạnh đó, quyết định điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.