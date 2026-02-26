Chiều 26.2, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay 26.2 ẢNH: TN

Theo đó, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 628 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 19.469 đồng/lít, tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 15.689 đồng/kg, giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu kỳ này tăng mạnh, Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 20 - 25.2 tiếp tục biến động dưới tác động đan xen của nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế.

Chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ, lượng tồn kho dầu thô của nước này gia tăng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng với việc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt đã tạo ra những tác động trái chiều lên giá nhiên liệu toàn cầu.

Theo đó, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước các biến số khó lường về nguồn cung và triển vọng kinh tế.

Theo số liệu bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20.2 và kỳ điều hành ngày 26.2, giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 là 78,238 USD/thùng, tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%.

Giá xăng RON 95 ở mức 80,628 USD/thùng, tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%.

Giá dầu hỏa đạt 92,405 USD/thùng, tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%.

Giá dầu diesel là 91,673 USD/thùng, tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%.

Giá dầu mazut ghi nhận xu hướng giảm, bình quân ở mức 427,860 USD/tấn, giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Phương án giá điều hành xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.