Kinh tế

Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ chiều mùng 4 tết

Phan Hậu
Phan Hậu
20/02/2026 16:52 GMT+7

Giá xăng giảm 146 - 200 đồng/lít, giá dầu tăng 62 - 293 đồng/kg từ 15 giờ ngày hôm nay 20.2, tức mùng 4 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 20.2, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các sản phẩm xăng, dầu.

Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ chiều mùng 4 tết- Ảnh 1.

Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15 giờ ngày 20.2

ẢNH: T.N

Theo đó, từ 15 giờ ngày 20.2, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.634 đồng/lít, giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 518 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.152 đồng/lít, giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu diesel không cao hơn 18.525 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.615 đồng/lít, tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu mazut không cao hơn 15.862 đồng/kg, tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 12 - 19.2 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

