Giá xăng dầu hôm nay 11.6.2022: Xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp ?

Ngày 11.6, giá dầu thô WTI của Mỹ đóng phiên cuối tuần mất hơn 1 USD, dừng ở mức 120,49 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu hợp đồng giao tháng 8 dừng ở mức 122 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.6, giá dầu Brent giảm 2,4% xuống 120,07 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng giảm 2,4% xuống 118,55 USD.

Ngày 10.6, nhiều bang ở Mỹ đã có giá xăng trung bình vượt mốc 5 USD/gallon, thậm chí tại California lên đến 6,4 USD/gallon xăng. Chi phí nhiên liệu đang ảnh hưởng đến hầu hết các ngành tại Mỹ, từ thực phẩm đến vận tải, bán lẻ, dịch vụ... Giá nhiên liệu tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá xăng tăng gần 50% trong một năm qua. Ngoài giá xăng, chỉ số tiêu dùng (CPI) Mỹ trong tháng 5 đã tăng mạnh do giá thực phẩm tăng hơn 10% - lần đầu tiên tăng ở mức 2 chữ số kể từ năm 1981; giá vé máy bay tăng 18,6% trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng qua và tăng 33,3% so với năm ngoái. Tập đoàn Mondelez International - sở hữu thương hiệu Oreo - cho biết chi phí đầu vào của họ sẽ tăng khoảng 10 - 13% năm nay, do giá năng lượng làm ảnh hưởng khâu vận chuyển, nguyên liệu và đóng gói.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures, cho biết mối lo ngại hiện nay là đây có thể là dấu hiệu báo trước về thói quen tiêu dùng và mặc dù nhu cầu xăng dầu đang tăng mạnh, nhưng đó là dấu hiệu trong tương lai cho thấy nếu giá xăng dầu không ổn định thì người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu. Bên cạnh đó, hai thành phố lớn là Thượng Hải và Bắc Kinh (Trung Quốc) mới dỡ bỏ lệnh phong tỏa từng phần đầu tháng 6 này, nay đã quay trở lại với cảnh báo Covid-19 vào ngày 9.6. Nhiều khu vực của Thượng Hải đã áp đặt các biện pháp phong tỏa mới và thành phố đã công bố một đợt kiểm tra hàng loạt đối với hàng triệu cư dân.





Trong nước, nhiều dự báo cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh giá đầu tuần tới (13.6) sẽ tiếp tục tăng lần thứ 6 liên tiếp trong năm. Cập nhật từ Bộ Công thương, giá bán lẻ xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore đến ngày 9.6 tăng mạnh. Xăng RON 92 (nguyên liệu dùng pha chế xăng E5 RON 92) vọt lên 152,95 USD/thùng, xăng RON 95 lên 156,64 USD/thùng, dầu diesel lên 167,92 USD/thùng...

Tại kỳ điều hành ngày 13.6, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 700 - 1.000 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt mốc 32.000 đồng/lít, tiến sát mốc 33.000 đồng/lít. Mức tăng của giá dầu dự kiến cao hơn mức tăng giá xăng. Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 1.6, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng E5 RON92 thêm 602 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.235 đồng/lít; xăng RON95 tăng 921 đồng/lít, giá bán không cao hơn 31.578 đồng/lít.