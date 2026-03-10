Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu tăng, vật liệu xây dựng leo thang, nhà xe dè dặt tăng cước

Lâm Viên
Lâm Viên
10/03/2026 17:03 GMT+7

Sau hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu liên tiếp trong những ngày đầu tháng 3, nhiều mặt hàng và dịch vụ tại Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu chịu tác động. Giá vật liệu xây dựng đồng loạt tăng, trong khi các doanh nghiệp vận tải đứng trước áp lực chi phí nhưng vẫn dè dặt điều chỉnh cước vì lo mất khách sau cao điểm kinh doanh dịp tết.

Vật liệu xây dựng tăng theo giá nhiên liệu

Ngày 10.3, ông N.M, một chủ thầu xây dựng tại phường Cam Ly - Đà Lạt, cho biết giá xăng dầu tăng khiến giá vật liệu xây dựng đã tăng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn cho các công trình đang thi công.

Giá xăng dầu tăng, vật liệu xây dựng leo thang, nhà xe dè dặt tăng cước- Ảnh 1.

Gạch 6 lỗ tăng 300 - 400 đồng/viên, dao động từ 2.800 - 2.900 đồng/viên

ẢNH: LV

Theo ông M., nhiều hợp đồng xây dựng được ký từ cuối năm 2025 với mức giá vật liệu thời điểm đó. Tuy nhiên, sau hai lần tăng giá xăng dầu gần đây, hàng loạt vật liệu đầu vào đồng loạt điều chỉnh.

"Công trình đang làm dang dỡ, giá vật liệu tăng liên tục khiến nhà thầu rất khó xoay xở. Nếu giữ nguyên đơn giá theo hợp đồng đã ký thì khi hoàn thành công trình khả năng sẽ lỗ nặng", ông M. chia sẻ.

Theo bảng báo giá mới nhất từ các đại lý cung cấp vật liệu tại Đà Lạt, xi măng tăng từ 8.000 - 11.000 đồng/bao tùy loại. Gạch thẻ tuynel tăng khoảng 300 đồng/viên, lên mức khoảng 2.000 đồng/viên; gạch 6 lỗ tăng 300 - 400 đồng/viên, dao động từ 2.800 - 2.900 đồng/viên.

Giá xăng dầu tăng, vật liệu xây dựng leo thang, nhà xe dè dặt tăng cước- Ảnh 2.

Ở Đà Lạt, giá sắt thép cũng bắt đầu nhích lên, tăng khoảng 800 đồng/kg

ẢNH: LV

Các loại vật liệu rời cũng tăng mạnh. Cát đúc tăng thêm khoảng 100.000 đồng/m³, lên 690.000 đồng/m³; cát tô tăng khoảng 120.000 đồng/m³, lên mức 800.000 đồng/m³. Bột đá tăng khoảng 140.000 đồng/m³ lên 660.000 đồng/m³, còn đá mi tăng khoảng 100.000 đồng/m³.

Trong khi đó, giá sắt thép cũng bắt đầu nhích lên, tăng khoảng 800 đồng/kg. Một số loại sắt cây tăng từ 6.000 - 7.000 đồng/cây, thậm chí có loại tăng đến khoảng 20.000 đồng/cây tùy kích thước. Đinh kẽm cũng tăng khoảng 3.000 đồng/kg.

Chi phí vận chuyển vật liệu cũng tăng theo giá nhiên liệu. Với những đơn hàng vận chuyển xa trên 20 km, các đơn vị cung cấp bắt đầu tính thêm phụ phí khoảng 150.000 đồng/chuyến đối với xe chở dưới 4 m³ và khoảng 1 triệu đồng/chuyến đối với xe chở sắt dài.

Theo các chủ thầu xây dựng tại Đà Lạt, nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng, nhiều khả năng giá vật liệu sẽ còn điều chỉnh thêm trong thời gian tới.

Nhà xe dè dặt chưa tăng cước để giữ khách

Tác động từ giá nhiên liệu cũng lan sang lĩnh vực vận tải, đặc biệt là các tuyến vận chuyển nông sản từ Đà Lạt đi TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Trung. Theo các nhà xe, sau hai lần tăng giá xăng dầu từ ngày 5.3 và 7.3, chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến xe đã tăng thêm từ 3 - 4 triệu đồng tùy quãng đường.

Giá xăng dầu tăng, vật liệu xây dựng leo thang, nhà xe dè dặt tăng cước- Ảnh 3.

Sau hai lần tăng giá xăng dầu từ ngày 5.3 và 7.3, chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến xe chở rau hoa đã tăng thêm từ 3 - 4 triệu đồng tùy quãng đường

ẢNH: LV

Ông Nguyễn Văn Tình, chủ xe tải chuyên chở rau, hoa tại Đà Lạt, cho biết chi phí tăng khiến lợi nhuận mỗi chuyến hàng gần như không còn. "Tiền dầu tăng mạnh, cộng thêm lương tài xế và phí cầu đường nên sau mỗi chuyến gần như chỉ hòa vốn", ông Tình nói.

Dù vậy, phần lớn nhà xe vẫn chưa điều chỉnh giá cước. Ông Trần Đình D., chủ một nhà xe vận chuyển hàng hóa tại Đà Lạt, cho biết doanh nghiệp đang cố gắng cầm cự để giữ mối hàng. "Sau dịp tết lượng hàng bắt đầu giảm, nếu tăng cước ngay thì dễ mất khách. Chúng tôi đang chờ xem giá xăng dầu có hạ nhiệt không rồi mới tính toán lại", ông D. cho biết.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, một số tuyến đã bắt đầu điều chỉnh giá. Tại Bảo Lộc, một hãng xe limousine thông báo tăng thêm khoảng 30.000 đồng/vé tuyến Bảo Lộc - TP.HCM từ ngày 8.3.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải lớn vẫn giữ giá vé. Đại diện nhà xe Phương Trang tại Đà Lạt cho hay hiện doanh nghiệp vẫn duy trì giá vé tuyến Đà Lạt - TP.HCM ở mức 260.000 đồng/vé giường nằm.

"Trong bối cảnh cạnh tranh sau cao điểm tết, doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ giá để ổn định lượng khách. Chỉ khi giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới mới tính đến phương án điều chỉnh", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Theo ghi nhận, đến ngày 10.3, phần lớn các nhà xe chạy tuyến Đà Lạt - TP.HCM vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang kỳ vọng giá xăng dầu sớm hạ nhiệt để ổn định chi phí vận tải và góp phần bình ổn thị trường hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2026: Lao dốc về dưới 90 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2026: Lao dốc về dưới 90 USD/thùng

Giá dầu khiến nhà đầu tư đau tim sau một phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động, có lúc tăng vọt gần 120 USD/thùng. Tuy vậy, sáng nay, dầu thế giới đã lao dốc giảm về dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Dù vậy, giá xăng dầu trong nước dự báo vẫn có thể tăng trong kỳ điều hành tới.

