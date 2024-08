Giá xăng dầu tiếp tục giảm, không trích lập quỹ bình ổn

Chiều 1.8, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu kỳ đầu tiên tháng 8. Theo ghi nhận, giá xăng dầu tiếp tục giảm so với kỳ điều hành ngày 25.7.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành đầu tiên tháng 8 TN

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: diễn biến mới của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống; nhu cầu dầu của Trung Quốc có xu hướng giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn... Theo đó, giá xăng dầu thế giới có biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 21.616 đồng/lít, giảm 284 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; thấp hơn xăng RON 95 là 987 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 22.603 đồng/lít, giảm 281 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.878 đồng/lít, giảm 316 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.095 đồng/lít, giảm 231 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.886 đồng/kg, giảm 292 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Như vậy, tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 4 lần giảm liên tiếp.

Trước đó, chia sẻ tại tọa đàm chủ đề: để thị trường xăng dầu phát triển ổn định, minh bạch và hiệu quả, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 30.7, tại Hà Nội, ông Phạm Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết một trong những nguyên nhân khiến giá xăng dầu trong nước liên tục biến động là phụ thuộc hoàn toàn vào giá xăng dầu.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới đang chiếm 65 - 77% cấu thành giá xăng dầu trong nước; thuế, phí khoảng 12%; chi phí kinh doanh định mức (xác định trên báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp) từ 7,5 - 11%, ngoài ra còn yếu tố cấu thành giá khác.

Theo đó, ông Phạm Văn Bình khẳng định, giá xăng dầu trong nước chịu tác động nhiều nhất từ giá xăng dầu thế giới.