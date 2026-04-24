Giấc mơ đổi đời của bố tôi...

Thời điểm đó, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi bắt đầu thực hiện công trình thí điểm điện khí hóa - một dấu mốc vàng son trong lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của EVNHCMC.

Từ những ngày đầu "điện là xa xỉ", đến nay, bằng bản lĩnh và sự hiện đại, ngành điện thành phố đã không chỉ mang ánh sáng đến vùng sâu vùng xa mà còn viết nên câu chuyện về sự nghĩa tình, nhân văn trên mảnh đất anh hùng…

Một góc TP.HCM Ảnh: TƯ LIỆU EVNHCMC

Còn nhớ những năm cuối thập niên 80, khi cái nghèo vẫn còn bủa vây dải đất tổ Phú Thọ, bố tôi đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả số phận gia đình đó là rời quê hương vào Nam lập nghiệp. Cái thuở mà cơm trắng còn là ước mơ, những bữa ăn của anh em tôi vẫn nhuốm màu vàng của ngô, sắn độn qua ngày.

Ngày bố quyết tâm đi, ông bà nội phản đối kịch liệt lắm. Trong tâm thế của người già bám rễ nơi gốc đa bến nước, ông bà thà chịu cảnh "rau cháo nuôi nhau" còn hơn để con cái dấn thân vào những vùng kinh tế mới xa xôi, hoang vắng. Thế nhưng, mang theo ý chí sắt đá "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", bố tôi vẫn lặng lẽ lên đường, mang theo hy vọng đổi đời cho đàn con thơ.

Dòng điện mở ra một chương mới cho cuộc đời

Sau một thời gian bám trụ nơi đất khách, khi cuộc sống dần khởi sắc, bố động viên mẹ gửi tôi lại cho ông bà chăm sóc để hai người dồn sức gầy dựng kinh tế. Những lá thư tay từ phương Nam cứ thế đều đặn vượt ngàn dặm xa gửi về quê cũ.

Trong thư, bố kể về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, về những nương rẫy bắt đầu cho trái ngọt và cuộc sống dần đi vào ổn định. Cầm những tờ giấy mực nhòe tin vui, ông bà tôi mới thực sự trút bỏ được nỗi lo âu, rưng rưng niềm hạnh phúc khi biết rằng sự hy sinh của con mình cuối cùng đã kết trái.

Những người thợ năm xưa miệt mài trong công việc Ảnh: EVNHCMC

Tôi ở ngoài Bắc với ông bà, những năm 1994, nhà ông bà vẫn chưa có điện. Tối tối, mấy anh em tôi đùa nghịch chạy nhảy khắp ngõ ngách thôn xóm, nghịch đống rơm đống rạ. Ông thì nằm trên chiếc chõng tre ngoài sân phe phẩy chiếc quạt mo, bà ngồi têm trầu. Quẩn quanh cũng chỉ bên chiếc đèn dầu tù mù để làm mọi việc vào đêm tối. Nhiều đêm, mưa gió đóng kín cửa ngồi trong nhà, bà tôi lại bảo: "Đấy, trong kia bố mẹ con Tí có điện, là thoát khổ rồi đấy!".

Nhờ có điện mà nơi bố mẹ tôi ở (xã Trung Lập Thượng) từ một nông thôn vùng sâu vùng xa, nghèo khó, thu nhập đầu người vào loại thấp mà chỉ sau mấy năm có điện khí hóa, thu nhập đầu người đã tăng lên.

Có điện, bố mẹ tôi mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, công việc tưới tiêu, chăm sóc trở nên dễ dàng hơn. Bố còn mua thêm cả máy xay xát lúa gạo phục vụ bà con. Vì vậy mà kinh tế ngày càng khấm khá. Bố mẹ tôi đã sắm được tivi, mua được xe máy, có của ăn của để… Dòng điện năm ấy đã mở ra một chương mới cho cuộc đời của những người con xa quê như bố mẹ tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ của ngành điện lực thành phố mang tên Bác, lòng tôi không khỏi dâng lên niềm tự hào khôn tả. Suốt 50 năm hình thành và phát triển, EVNHCMC đã khẳng định vai trò là ngành năng lượng quan trọng, đóng góp to lớn vào sự chuyển mình ngoạn mục của TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước.

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nguồn sáng cho đô thị sầm uất, EVNHCMC còn là đơn vị tiên phong trong việc hiện đại hóa lưới điện và mang điện đến tận những vùng ven xa xôi. Đáng tự hào hơn cả là những nỗ lực đưa điện ra biển đảo, tiêu biểu như công trình đưa điện lưới quốc gia vượt biển bằng cáp ngầm ra xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), thắp sáng hy vọng và nâng cao đời sống cho bà con ngư dân.

Với tầm nhìn chiến lược, EVNHCMC đã đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng để xây dựng hệ thống hạ tầng thông minh, ưu tiên ngầm hóa lưới điện kết hợp chỉnh trang đô thị, giúp thành phố thêm hiện đại và an toàn. Những thành quả rực rỡ ấy chính là kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ công nhân viên EVNHCMC.

Mang ánh sáng đến những khu vực người dân vùng sâu, ngoại thành Ảnh: TƯ LIỆU EVNHCMC

Ngành điện TP.HCM ngày càng đổi mới, khẳng định vị thế dẫn đầu và tạo được niềm tin vững chắc trong lòng người dân thành phố. Bố tôi vẫn thường dành lời khen cho các anh thợ điện EVNHCMC bởi sự chuyên nghiệp và thái độ phục vụ tận tâm. Mỗi khi gia đình gặp sự cố, chỉ cần một cuộc gọi báo sửa điện, nhân viên sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ kịp thời.

Sau tất cả, có lẽ một lời cảm ơn gửi đến EVNHCMC là chưa đủ. Bởi đằng sau ánh điện lung linh mỗi đêm là niềm tin sắt son, là sự trân trọng và biết ơn sâu sắc mà những người khách hàng như bố mẹ tôi dành trọn cho ngành điện thành phố. Tôi và cả gia đình luôn yêu thương và tự hào biết bao.