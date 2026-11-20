Trước thực tế đó, tọa đàm"Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn" do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – VJTC (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức ngày 20.11 tại TP.HCM đã mở ra nhiều góc nhìn nhằm đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực báo chí.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng các nhà quản lý báo chí, chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm.

Truyền thông đa nền tảng làm thay đổi hoạt động báo chí ở mọi khâu

Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và môi trường truyền thông đa nền tảng đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí ở mọi khâu: từ quy trình sản xuất, xử lý, phân phối thông tin đến phương thức quản trị tòa soạn. Thực tế này đặt ra cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ quản lý báo chí những yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của đông đảo các nhà quản lý báo chí, chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Ảnh: VJTC

Phát biểu dẫn đề, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn; đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan báo chí chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, từng loại hình cơ quan báo chí.



Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam, phát biểu tại tọa đàm Ảnh: VJTC

Tọa đàm với 3 phiên làm việc, có sự chia sẻ đa góc nhìn của các đại biểu về yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến; cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó trưởng ban Nhân Dân điện tử Báo Nhân Dân dẫn chứng những xu hướng với các cơ quan báo chí truyền thông trên thế giới và các yêu cầu thực tiễn, đồng thời nêu một số giải pháp chiến lược cho tòa soạn và nhân lực báo chí hiện nay.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Đài Truyền hình Việt Nam và nhà báo Ngô Trần Thịnh, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, chia sẻ thực tiễn ứng dụng AI trong công việc tại hai cơ quan báo chí này, cũng như những yêu cầu để quản trị rủi ro khi sử dụng AI.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Báo Nhân dân chia sẻ tại buổi tọa đàm Ảnh: VJTC

Đào tạo, bồi dưỡng thực chiến, phù hợp với nhu cầu thực tế

Từ những thực tế đó, các đại biểu đặt vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng thực chiến, phù hợp với nhu cầu thực tế. Đó là bài toán được ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đặc biệt quan tâm.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM và nhà báo Tô Đình Tuân, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cũng có phần thảo luận chuyên sâu về nội dung này.

Làm rõ thêm, nhà báo Lê Xuân Trung, Phó tổng biên tập Báo điện tửTuổi Trẻ nêu mô hình đào tạo thực chiến cho nhân sự trẻ và đề xuất mô hình "kiềng ba chân" nâng cao chất lượng đào tạo.

Cũng tại tọa đàm, bà Tống Thị Phương Thu, Giám đốc Đối tác Công ty CPTĐ MCV Group giới thiệu hệ sinh thái và kinh nghiệm liên quan sản xuất, phát hành nội dung đa nền tảng.

Ở phiên cuối của tọa đàm, các đại biểu nêu nhiều đề xuất từ tòa soạn và cơ quan báo chí địa phương dựa trên nhu cầu thực tiễn, cũng như những định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí trong thời gian tới.