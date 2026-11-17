Chiều 17.11, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM) tổ chức tọa đàm "Báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số: Xu hướng phát triển và yêu cầu đổi mới nguồn nhân lực".

Tọa đàm được Trung tâm Đào tạo và Truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM) tổ chức chiều 17.11

ẢNH: DIỆU MI

Tham dự có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Hội Nhà báo TP.HCM cùng đại diện các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, trí tuệ nhân tạo (AI)...

AI viết bài hoàn chỉnh nhưng thiếu bản sắc phóng viên

Nhà báo Nguyễn Phước Bình, Phó tổng thư ký tòa soạn, Trưởng ban Khoa giáo Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ cách đây 20 năm, khi biên tập tin bài trên giấy, biên tập viên có thể nhận ra đặc điểm của từng phóng viên, thường mắc lỗi gì để chỉnh sửa. Tuy nhiên, khi phóng viên sử dụng AI trong quá trình viết bài, việc nhận diện ấy ngày càng khó khăn.

"Ngày xưa, chúng tôi đọc tin bài là nhớ lỗi của từng phóng viên. Còn giờ, AI đưa vào, nhìn bài của phóng viên tôi không nhìn ra được phóng viên. Bài rất hoàn chỉnh, không thấy một lỗi nhưng không tìm được bản sắc của phóng viên", ông Bình chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Phước Bình, Phó tổng thư ký tòa soạn, Trưởng ban Khoa giáo Báo Sài Gòn Giải Phóng ẢNH: DIỆU MI

Ông Bình nhấn mạnh mỗi phóng viên cần có kiến thức chuyên môn, bản sắc riêng và trách nhiệm với sản phẩm báo chí. Trước khi sử dụng AI để viết bài, người làm báo phải xác định rõ vai trò, lĩnh vực chuyên môn của mình, đồng thời hiểu tôn chỉ, mục đích và đối tượng độc giả của cơ quan báo chí.



Cùng quan điểm không để công nghệ thay thế vai trò của người làm báo, nhà báo Thái Thành Chung, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, cho biết đơn vị đang ứng dụng AI trong sản xuất tin ngắn, phục chế những tác phẩm kinh điển ghi hình từ hàng chục năm trước.

Ông cũng cho biết đài thường lấy những tác phẩm của các thế hệ phóng viên đi trước làm ví dụ để người trẻ nhận thấy giá trị của phong cách cá nhân, khi nhắc đến một phóng viên có thể nhận ra sản phẩm báo chí mang dấu ấn của người đó.

Làm chủ công nghệ, không để AI làm thay nhà báo

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, cho biết để có thể làm việc và đứng vững trong môi trường báo chí, người trẻ cần có tư duy làm báo, sự nhanh nhạy trong phát hiện đề tài, đồng thời phải nắm vững công nghệ.

Đề cập việc ứng dụng AI, ông Bình cho biết Báo điện tử Tuổi Trẻ không cấm phóng viên sử dụng AI nhưng xác định đây chỉ là công cụ hỗ trợ, trợ lý để tham khảo trong quá trình tác nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ ẢNH: DIỆU MI

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng hiện không có quy định pháp luật cấm sử dụng AI. Tuy nhiên, điều quan trọng là người dùng phải có đủ kiến thức để kiểm chứng, đánh giá thông tin do công nghệ tạo ra.

Bên cạnh AI, ông Hồi nhấn mạnh báo chí phải thích ứng với môi trường mạng, nếu không sẽ dần mất độc giả, khán giả. Theo ông, cơ quan báo chí và người sáng tạo nội dung đều có nhu cầu đào tạo nhưng ở những khía cạnh khác nhau. Người sáng tạo nội dung cần bổ sung kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là biên tập; trong khi người làm báo cần học hỏi cách tiếp cận, thu hút công chúng của các nhà sáng tạo nội dung.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại tọa đàm ẢNH: DIỆU MI

Từ đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng đối tượng sang cả người sáng tạo nội dung, tạo điều kiện để sinh viên thực tập tại các nền tảng số bên cạnh cơ quan báo chí. Đồng thời, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa báo chí và các nền tảng để cùng phát triển.



Ban tổ chức tri ân các đại biểu tham dự nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: DIỆU MI

Công nghệ không thay thế trách nhiệm và kỹ năng con người Nhà báo Tô Đình Tuân, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cho biết dù công nghệ phát triển đến đâu, người làm báo vẫn phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội. Ông Tô Đình Tuân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM) ẢNH: DIỆU MI "AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn, nhưng người làm báo và cơ quan báo chí vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung công bố. Uy tín báo chí được xây dựng bằng thông tin chính xác, thái độ công tâm và sự tin cậy của công chúng", ông Tuân nhấn mạnh. Tiến sĩ Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng dù có lợi thế về công nghệ, người trẻ vẫn cần được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kết nối xã hội. "Nếu sự sáng tạo, tư duy, nghiên cứu có thể phần nào được AI hỗ trợ, hoặc thậm chí làm thay, thì việc xây dựng các mối quan hệ xã hội lại phụ thuộc ở ý thức, sự chủ động, kỹ năng giao tiếp của từng cá nhân", tiến sĩ Lê nhấn mạnh. Cũng tại tọa đàm, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học và học viện trong việc phối hợp đào tạo kỹ năng số, chia sẻ nguồn lực. Qua đó, góp phần gắn kết đào tạo lý thuyết với thực tiễn tác nghiệp báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.



