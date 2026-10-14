Ông Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Sáng 14.10, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức.

Dự đại hội có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM và ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và hội nhà báo các tỉnh, thành phố.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM gồm 13 thành viên đã ra mắt. Trong đó, ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM làm chủ tịch hội.

Các phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM gồm: bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch chuyên trách; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra của Hội Nhà báo TP.HCM.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ mới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2026, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo thành phố trong giai đoạn mới.

Hội Nhà báo TP.HCM cần có cơ chế bảo vệ nhà báo khi bị cản trở tác nghiệp

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao việc hợp nhất Hội Nhà báo TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành Hội Nhà báo TP.HCM, với gần 1.700 hội viên, trở thành tổ chức hội có quy mô lớn nhất cả nước.

Ông biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt không có hội viên vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật. Báo chí thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò trong đại dịch Covid-19, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đạt nhiều giải thưởng báo chí và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo TP.HCM tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng.

Đồng thời, hội cần kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với việc sắp xếp hệ thống báo chí; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý và phản ứng nhanh khi nhà báo bị cản trở tác nghiệp.

Ông cũng yêu cầu chú trọng đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng số, tác nghiệp đa nền tảng; tăng cường đạo đức nghề nghiệp, quản lý văn hóa phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, hội cần phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Thành ủy thống nhất đầu mối tổ chức giải báo chí của thành phố, phát huy uy tín các giải thưởng hiện có. Cùng với đó, mở rộng hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện và huy động nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động của hội.

Xây dựng "mái nhà chung" của người làm báo

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo TP.HCM thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung và tạo nền tảng cho báo chí thành phố bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập, chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, bà đề nghị hội chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và kiến thức pháp luật; xây dựng đội ngũ người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên", có trách nhiệm xã hội, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm; thực sự trở thành "mái nhà chung", bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo, làm cầu nối giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền và người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về báo chí, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của công chúng trong môi trường số.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà cũng đề nghị nâng cao chất lượng Giải Báo chí TP.HCM và các giải chuyên đề, khuyến khích sáng tạo những tác phẩm có giá trị, đồng thời tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí toàn quốc.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định báo chí là lực lượng nòng cốt, tin cậy trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân", bà Tuyết khẳng định.