Ông Lê Văn Minh làm Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Sáng 20.6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Duy Thìn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy cùng các lão đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM và tập thể Ban biên tập, Ban Tổng giám đốc các cơ quan báo chí TP.HCM.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định thành lập và các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.





Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài tổng giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM gồm: ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

Theo quyết định của Thành ủy TP.HCM, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị.

Thành ủy TP.HCM tặng hoa tri ân các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong thời gian vừa qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Lê Văn Minh, 50 tuổi, trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Minh có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo, từng giữ chức Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM rồi Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Sau đó, ông Minh được luân chuyển về cơ sở, giữ chức Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, rồi trở về làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Cuối năm 2021, ông Minh được chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận 10. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông Minh làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng.