Trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 44, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc

Chiều 19.6, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận những đóng góp của Hội Nhà báo TP.HCM trong vai trò cơ quan chủ trì giải báo chí TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng biểu dương, chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng; dấn thân, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, có giá trị thực tiễn, phục vụ người dân và đóng góp tích cực cho công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, chính sự đồng hành, vào cuộc của đội ngũ người làm báo đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa những giá trị đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân ái, nghĩa tình - những nét đặc trưng của TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng những thành tựu của báo chí thành phố trong hơn 50 năm qua không chỉ đến từ sự lãnh đạo, định hướng của Thành ủy mà còn có sự đóng góp quan trọng của các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao giải cho các tác giả đoạt giải ở nhóm thể loại Xây dựng Đảng ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Trên hành trình mới sắp tới, trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo thành phố tin tưởng và mong muốn đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; luôn giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp", Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.



Sự dấn thân phía sau những tác phẩm được vinh danh

Giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 nhận gần 300 tác phẩm báo chí từ 14 đơn vị báo chí của thành phố gửi về tham dự ở 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình với 6 nhóm thể loại: xây dựng Đảng; công trình mang tính tập thể; phim tài liệu, phóng sự, phóng điều tra, ký báo chí; chính luận; phỏng vấn tường thuật ghi nhanh và tin, ảnh báo chí.

Hội đồng đã lựa chọn được 177 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo và trao giải 72 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hội đồng giải đánh giá các tác phẩm tham dự bám sát chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phản ánh toàn diện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của TP.HCM.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết báo chí TP.HCM luôn là lực lượng tiên phong, bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của thành phố và đất nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách thể chế và hội nhập quốc tế, các cơ quan báo chí đã thực hiện hiệu quả vai trò tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền và lan tỏa khát vọng phát triển của TP.HCM.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM trao giải cho các tác giả đoạt giải ở nhóm thể loại Chính luận

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Phong, nhiều tác phẩm báo chí đã thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm nghề nghiệp khi phản ánh các vấn đề xã hội được dư luận quan tâm, phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, cổ vũ nhân tố tích cực và đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ông Phong cho biết giải báo chí TP.HCM, được tổ chức thường niên từ năm 1982, đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp uy tín, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và sự lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo. "Phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh là những tháng ngày miệt mài lao động nghề nghiệp, sự dấn thân và trách nhiệm xã hội của người làm báo", ông nói.