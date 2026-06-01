Thời sự

Thành ủy TP.HCM chỉ định Bí thư 2 phường An Khánh, An Phú Đông

Vũ Phượng
01/06/2026 12:20 GMT+7

Thành ủy TP.HCM vừa điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên làm Bí thư phường An Khánh và ông Nguyễn Xuân Hoàng làm Bí thư phường An Phú Đông.

Ngày 1.6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị và trao các quyết định. Đến dự còn có ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó bí thư Thường trực Lê Quốc Phong trao quyết định về công tác cán bộ sáng 1.6

Ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông được điều động đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đồng thời quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Lê Quốc Phong cho biết việc điều động, sắp xếp cán bộ là công việc thường xuyên của Thành ủy TP.HCM nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của đội ngũ lãnh đạo cơ sở ngày càng quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đối với phường An Khánh, ông Lê Quốc Phong đánh giá đây là địa bàn trọng điểm của TP.HCM, đồng thời đề nghị ông Lê Trần Kiên nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm và năng lực công tác để cùng tập thể Đảng ủy phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Với phường An Phú Đông, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận định đây là địa phương giàu truyền thống, có nhiều tiềm năng phát triển. Ông kỳ vọng ông Nguyễn Xuân Hoàng sẽ tiếp tục phát huy gần 26 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Giao nhiệm vụ tại cương vị mới cho ông Nguyễn Minh Chánh, ông Lê Quốc Phong bày tỏ tin tưởng tân Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể sở tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, nhất là việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thành ủy TP.HCM cho ý kiến việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình

Thành ủy TP.HCM thảo luận, cho ý kiến về dự thảo luật Đô thị đặc biệt; dự thảo đề án, quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM.

Thành Ủy TP.HCM Bí thư bí thư phường bí thư phường An Khánh Bí thư phường An Phú Đông TP.HCM quyết định cán bộ
