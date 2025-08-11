Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025: Xuất hiện bảng đấu 'tử thần'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
11/08/2025 16:51 GMT+7

Chiều 11.8 tại Tây Ninh, ban tổ chức (BTC) giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025 đã tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 24 đội tham dự mùa giải năm nay.

Với vai trò đại diện BTC giải, ông Phan Việt Hùng, Phó TBT Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, đã chia sẻ quá trình chuẩn bị cho giải năm nay. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khai mạc diễn ra trong ngày mai 12.8.

Đại diện đơn vị đăng cai, ông Lê Quang Chánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Tây Ninh rất vui mừng chào đón 24 đội U.9 trên toàn quốc về thi đấu tại địa phương. Thông qua giải đấu này, Tây Ninh cũng muốn lan tỏa với bạn bè cả nước về những địa danh đẹp, nổi tiếng của địa phương như: Tòa thánh cao đài Tây Ninh, Núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng…

Giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025: Xuất hiện bảng đấu 'tử thần' - Ảnh 1.

Nhà báo Phan Việt Hùng chia sẻ những thông tin hữu ích trước ngày khai mạc giải

ẢNH: BTC

Giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025: Xuất hiện bảng đấu 'tử thần' - Ảnh 2.

Đại diện VFF tiến hành bốc thăm chia bảng cho 24 đội tham dự giải.

ẢNH: BTC

Giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025: Xuất hiện bảng đấu 'tử thần' - Ảnh 3.

Kết thúc phần chia sẻ của BTC giải, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho 24 đội tham dự giải đấu năm nay. Lá thăm may rủi, đã đưa 4 đội bóng mạnh gồm: Ban Mê Ngọc Hùng, Việt Hùng Thanh Hóa, T&T VSH và Thái Bình rơi vào bảng B. Đây được xem là bảng đấu "tử thần" của giải.

Ngày mai 12.8, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Buổi chiều cùng ngày, diễn ra lễ khai mạc giải và trận đấu khai mạc giữa U.9 Long An – Tây Ninh đối đầu với U.9 Công an Hà Nội.


