    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giải các CLB Golf Hà Nội mở rộng 2026 tìm ra 2 nhà vô địch

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi trên sân golf Long Biên (Hà Nội), giải vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng lần thứ 9 năm 2026 đã khép lại trong nhiều cung bậc cảm xúc.

    Mang chủ đề "Dấu ấn di sản - Khát vọng tương lai", giải đấu mang tên Herbalife Cup 2026 lần này được tổ chức như một lời tri ân dành cho những người đặt nền móng đầu tiên cho phong trào golf tại thủ đô, đồng thời mở ra một chặng đường mới cho sân chơi này.

    Xuyên suốt 2 ngày thi đấu, bảng xếp hạng liên tục xáo trộn bởi khoảng cách điểm số giữa các CLB không quá cách biệt, khiến cuộc đua ở cả 2 bảng đấu luôn giữ được độ nóng cho đến những thời khắc cuối cùng. Có lúc, vị trí dẫn đầu đổi chủ liên tục giữa nhiều đội, biến mỗi hố đấu thành một cuộc đọ sức thực sự về sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần phối hợp đồng đội.

    Giải các CLB Golf Hà Nội mở rộng 2026 tìm ra 2 nhà vô địch - Ảnh 1.

    Những nhà vô địch...

    ẢNH: BTC

    Giải các CLB Golf Hà Nội mở rộng 2026 tìm ra 2 nhà vô địch - Ảnh 2.

    ... vỡ òa trong hạnh phúc

    ẢNH: BTC

    Chính sự bám đuổi sít sao ấy là yếu tố làm nên sức hút riêng của mùa giải năm nay: từng cú đánh, từng điểm số đều có thể xoay chuyển cục diện, khiến không CLB nào dễ dàng buông bỏ cơ hội của mình. Phía sau những pha tranh chấp nghẹt thở trên sân là cả một quá trình chuẩn bị công phu, cùng tinh thần thi đấu hết mình của từng golfer vì màu cờ sắc áo của CLB.

    Sau những màn rượt đuổi đến tận những hố đấu cuối, CLB Golf Khỉ Vàng đã xuất sắc lên ngôi vô địch bảng nam, trong khi danh hiệu cao nhất bảng nữ thuộc về CLB Golf G80++.

    Khép lại một mùa giải nhiều cảm xúc, các danh hiệu đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng có lẽ, điều đọng lại không chỉ là kết quả chung cuộc, mà còn là tinh thần thể thao được lan tỏa, tình đoàn kết giữa các CLB được bồi đắp thêm, cùng những dấu ấn khó quên sau mỗi vòng đấu.

    Tin liên quan

    LPBank lan tỏa ‘Khỏe thể chất - Trọn Lộc Phát’ qua sự kiện thể thao cộng đồng

    LPBank lan tỏa ‘Khỏe thể chất - Trọn Lộc Phát’ qua sự kiện thể thao cộng đồng

    Đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao trong khuôn khổ Chương trình 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh', LPBank lan tỏa thông điệp 'Khỏe thể chất - Trọn Lộc Phát', kết nối tinh thần rèn luyện thể thao với lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

    Hàng loạt sao phủi đình đám góp mặt tại giải Gia Lai Cup 2026

    VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 lập kỷ lục, số lượng VĐV tăng gấp gần 5 lần

    Khám phá thêm chủ đề

    golf Golf Hà Nội

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận