Tiền Phong Golf Championship 2026 lan tỏa giá trị nhân văn

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), giải năm nay thu hút hơn 250 Golfer tham gia tranh tài ở 4 bảng đấu. Sự kiện được phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành và Golf Pro, tạo nên bầu không khí sôi động tại một trong những sân golf hàng đầu phía nam.

Trong suốt ngày thi đấu, cuộc đua ở nhóm dẫn đầu diễn ra hấp dẫn với nhiều màn bám đuổi quyết liệt. Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, giành danh hiệu Best Gross với thành tích 75 gậy, qua đó bước lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Golfer Lưu Ngọc Sáng (giữa) giành chức vô địch xứng đáng ẢNH: BTC

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải tiếp tục khẳng định vị thế của một giải golf phong trào giàu ý nghĩa trong làng golf Việt Nam. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn hướng tới việc kết nối cộng đồng, tri ân các thế hệ đi trước và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, cho biết giải đấu đã diễn ra thành công, an toàn và hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra. Ông nhấn mạnh giá trị lớn nhất của giải không chỉ nằm ở các danh hiệu được trao mà còn ở sự đồng hành của hơn 250 golfer cùng các đối tác, nhà tài trợ để tạo nên sức lan tỏa cho một giải đấu giàu ý nghĩa cộng đồng.

Theo ông Phùng Công Sưởng, giải đấu diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới dấu mốc 51 năm Bắc - Nam sum họp một nhà. Vì thế, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao, đây còn là dịp để cộng đồng golfer cùng tri ân các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

BTC giải khởi xướng các hoạt động ý nghĩa ẢNH: BTC

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của giải là hoạt động đấu giá gây quỹ thiện nguyện trong đêm gala trao giải. Ban tổ chức đã đấu giá nhiều vật phẩm giá trị như bức tranh Hồ Gươm bằng đồng mạ vàng 24K của Nghệ nhân quốc gia Phạm Hoàng Điệp và bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông trao tặng.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid, đấu giá thành công bức tranh với mức 50 triệu đồng, trong khi golfer Nguyễn Kế Tân sở hữu bình rượu sâm Ngọc Linh "10 năm tuổi" với mức 35 triệu đồng. Nhà vô địch Lưu Ngọc Sáng cũng đóng góp thêm 10 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện, cùng sự chung tay của các golfer tham dự để nâng tổng số tiền gây quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành còn trao 400 triệu đồng tới Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Phước Tân, xã Sông Rây và Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước (Đồng Nai) nhằm hỗ trợ cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại mùa giải thứ hai thành công cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa xã hội, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang dần tạo dựng dấu ấn riêng trong làng golf Việt Nam, trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.