Giải câu cá quốc gia năm 2025 đã tìm ra chủ nhân của ngôi vô địch

Sự kiện trọng điểm của Hiệp hội Câu cá Việt Nam

Đây là sự kiện thể thao trọng điểm trong năm của Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam, để đánh giá sự phát triển phong trào câu cá trong cả nước và xếp hạng vận động viên (VĐV) trên bảng xếp hạng của hiệp hội.

Các VĐV thi đấu rất tập trung Ảnh: HHCC

Theo kế hoạch ban đầu, giải diễn ra từ ngày 7 – 9.11 tại Hồ câu 139 Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, giải đã phải lùi thời gian tổ chức và chính thức diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.11, tại Trại sản xuất giống thủy sản nước ngọt Hoa Động, Số 5, đường Đà Nẵng, phường Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tại giải, các VĐV thi đấu nội dung cá nhân (gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 70 phút vào ngày 29.11) và đồng đội (2 hiệp, mỗi hiệp 90 phút vào ngày 30.11) với 2 hồ thi đấu, mỗi hồ được chia thành 2 bảng.

Hình thức thi đấu: câu bằng cần tay là kiểu dùng dây câu buộc trực tiếp vào đầu cần (không gắn máy câu), đầu kia buộc vào thẻo gồm 1 hoặc 2 lưỡi. Mồi câu gắn vào lưỡi câu. Cá vào ăn phao tụt xuống báo hiệu, người câu giật lên cho lưỡi bám (gọi là đóng) vào miệng của cá. Kết quả của các hiệp thi đấu được sử dụng tính điểm cho 2 nội dung thi đấu (cá nhân và đồng đội) và áp dụng cần dài 3,6 m cho cả 2 nội dung thi.

Các VĐV phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của giải Ảnh: HHCC

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, Ban tổ chức đã đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc không xả rác bừa bãi, không sử dụng hóa chất, bảo vệ thực vật thủy sinh… Đối với mồi thi đấu chỉ được phép sử dụng các loại mồi câu cơ bản là bột tươi, bột chín, bột nướng, bột công nghệ hóa, rong tảo, thực vật. Không được dùng mồi câu là côn trùng, sâu bọ, động vật chưa chế biến hoặc có chứa hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường; Chỉ được sử dụng mồi vuốt, không được dùng mồi vê, xả mồi dưới bất kỳ hình thức nào khác. VĐV nào vi phạm quy chế sẽ bị truất quyền thi đấu.

Kết quả các ngày thi đấu

Trong ngày thi đấu thứ nhất, sau 4 hiệp đấu, VĐV Tô Tiến Dũng (Tô Dũng Fishing) đã vượt qua các đối thủ khác với tổng trọng lượng cá đạt được là 53 kg (12 điểm) và giành HCV; HCB và HCĐ lần lượt thuộc về các VĐV tới từ đội Sapham Fishing, gồm Phạm Hoàng Sa (39,745 kg, đạt 15 điểm) và Hoàng Trung Thống (38,225 kg, đạt 19 điểm).

Giải đã tìm ra những nhà vô địch Ảnh: HHCC

Trong ngày thi đấu thứ hai, với đội hình mạnh nhất đã từng tham dự nhiều giải đấu trong và ngoài nước đạt thứ hạng cao, đội Sapham Fishing đã toàn thắng ở nội dung đồng đội, giành cả HCV (Nguyễn Hải Hồng/ Hoàng Trung Thống), HCB (Phạm Hoàng Tiên/Phạm Hoàng Sa) lẫn HCĐ (Bùi Văn Duy/Bùi Đức Tuyến). Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt 1 năm qua của các VĐV đội Sapham.

Chia sẻ sau khi đoạt Cúp, VĐV Phạm Hoàng Sa cho biết: "Toàn đội đã cố gắng, vượt qua các VĐV rất mạnh khác để giành chiến thắng tuyệt đối. Đây là một thành tích lớn, mang đến niềm vui và sự tự hào lớn lao cho toàn đội. Các cần thủ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những người đồng đội, gia đình và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh, cổ vũ nhiệt tình trong suốt giải đấu vừa qua cũng như các giải đấu trong năm qua mà đội Sapham đã tham dự. Chiến thắng này là động lực để đội tuyển tiếp tục cố gắng và thi đấu tốt hơn nữa trong các giải đấu sắp tới, đặc biệt là các giải đấu của hiệp hội trong năm 2026. Bên cạnh đó, đội cũng bày tỏ mong muốn được đại diện cho Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam thi đấu ở các giải đấu lớn hơn trong khu vực".



