Thanh Thúy tỏa sáng, CLB Gunma thắng ngược đầy kịch tính

Thu Bồn
Thu Bồn
29/11/2025 17:15 GMT+7

Chiều 29.11, Trần Thị Thanh Thúy một lần nữa tỏa sáng giúp CLB Gunma Green Wings tạo nên chiến thắng ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước Toray Arrows ở lượt trận thứ 15 giải bóng chuyền nữ Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy và Gunma Green Wings vừa tạo nên một cuộc lội ngược dòng nghẹt thở tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản. Ở trận đấu thuộc lượt trận 15, CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB Toray Arrows với tỷ số 3-2 (23/25, 27/25, 24/26, 25/20, 15/12). Chiến thắng này không chỉ giúp Gunma củng cố vị trí trong tốp 5 mà còn kéo dài chuỗi trận thắng của đội bóng lên chuỗi 5 trận liên tiếp, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của tay đập Thanh Thúy.

Đội của Thanh Thúy để thua ván khởi đầu

Bước vào lượt trận thứ 15 với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Gunma Green Wings đặt quyết tâm rất cao nhưng lại đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ Toray Arrows. Thậm chí trong ván 1, Gunma thi đấu dưới sức và chấp nhận thất bại sát nút 23/25. Thất bại trong ván khởi đầu đã dự báo một trận đấu đầy khó khăn cho Thanh Thúy và các đồng đội.

Thanh Thúy tỏa sáng, CLB Gunma thắng ngược đầy kịch tính: Nối dài chuỗi thắng - Ảnh 1.

Thanh Thúy tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của CLB Gunma

ẢNH: SV LEAGUE

Sang ván 2, CLB Gunma đã lấy lại tinh thần và sự tập trung để nhanh chóng tạo ra khoảng cách, dẫn trước 24-20. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng Gunma bất ngờ để Toray Arrows ghi liền 5 điểm, khiến người hâm mộ thót tim. Đúng thời điểm then chốt, Thanh Thúy đã tỏa sáng để giúp Gunma chốt hạ ván 2, thắng 27/25 và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch bản giằng co tiếp tục tái diễn ở ván 3. Các cô gái Gunma Green Wings khởi đầu chậm hơn nhưng lại vươn lên ở giữa ván đấu. Tuy nhiên, việc xuống sức ở quãng cuối đã khiến đội bóng của Thanh Thúy bị qua mặt và thua 24/26, để Toray Arrows vươn lên dẫn 2-1.

Trước nguy cơ thất bại, HLV Sakamoto đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt ở ván 4, khi chuyển Thanh Thúy từ vị trí chủ công sang đối chuyền. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy hiệu quả. Với cặp chủ công là Rozanski và Takaso, cùng Thanh Thúy ở vị trí mới, hàng công của Gunma trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Gunma bứt lên ở cuối ván đấu, thắng 25/20 để đưa trận đấu vào ván 5.

Bước vào ván đấu quyết định, hai đội cạnh tranh quyết liệt từng điểm số một. Tuy nhiên, Gunma Green Wings với sự ổn định tâm lý và kinh nghiệm của các trụ cột đã thi đấu tập trung. Cùng với những pha tấn công hiệu quả, Gunma đã giành chiến thắng 15/12, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trong màn trình diễn ấn tượng của CLB Gunma, Thanh Thúy một lần nữa khẳng định giá trị của mình. Tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam ghi tổng cộng 20 điểm.

Chiến thắng này nâng tổng số trận thắng của Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản 2025-2026 lên con số 9 (sau 15 trận).

