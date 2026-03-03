Giải chạy bộ cộng đồng Fun Run 2026 sắp trở lại TP.HCM

Họp báo công bố giải chạy Fun Run 2026 ảnh:BritCham

Sự kiện Fun Run 2026 được tổ chức vào chủ nhật (15.3) tại Khu đô thị The Global City, với sự đồng hành của Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC).

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2000, BritCham Fun Run đã trở thành một trong những hoạt động thể thao cộng đồng được yêu mến tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, sự kiện đã ghi nhận hơn 150.000 lượt người tham gia tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2026, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho mọi lứa tuổi.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Simon Higham, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Anh TP. HCM (BIS HCMC), cho biết: "Sự kiện này thể hiện trọn vẹn tinh thần của BIS HCMC, nơi học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên toàn trường cùng nhau hội ngộ để tôn vinh lối sống lành mạnh, sự kết nối và tính cộng đồng. Chính sự đoàn kết và mục tiêu chung đã định nghĩa và làm nên sức mạnh cho cộng đồng trường học".

Người tham gia sẽ được tận hưởng lộ trình 5 km xanh mát trong không gian hiện đại của The Global City, dù là chạy bộ chuyên nghiệp hay đi bộ thư giãn cùng gia đình và bạn bè.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, Fun Run 2026 mang đến không khí sôi động với phần thi "Trang phục ấn tượng" vốn rất được yêu thích, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật sống động, các gian hàng đồ ăn và thức uống đa dạng, cùng khu vực "Kid Zone" đầy hấp dẫn với những hoạt động thú vị dành riêng cho trẻ em.

Bên cạnh đó, chương trình rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị từ các nhà tài trợ hứa hẹn sẽ mang đến những niềm vui bất ngờ cho người tham dự.

"BritCham Fun Run không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao; đây là cầu nối quan trọng thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc, các đối tác quốc tế và người dân Việt Nam." ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham, chia sẻ.

"Với mục tiêu khuyến khích lối sống năng động và thắt chặt tình gắn kết cộng đồng, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe và sự đoàn kết đến khắp thành phố".