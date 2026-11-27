Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giải cứu thanh niên mắc kẹt nhiều giờ giữa khe tường hai nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 ngày 26.11, đơn vị nhận được tin báo có người mắc kẹt giữa hai bức tường nhà dân trên đường Lương Thế Vinh (phường Buôn Ma Thuột).

Lực lượng chức năng giải cứu thanh niên mắc kẹt giữa hai bức tường ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị ẢNH: CTV

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến hiện trường triển khai phương án giải cứu.

Nạn nhân được xác định là anh N.C.V (24 tuổi, ở xã Ea Phê). Theo cơ quan chức năng, anh V. bị rơi xuống khe tường từ khoảng 15 giờ 30 cùng ngày. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng một chân bị mắc kẹt sâu bên dưới, bị thương và không thể tự thoát ra ngoài.

Do khe tường chật hẹp, nạn nhân lại bị thương và mắc kẹt trong thời gian dài nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải thận trọng triển khai phương án, vận dụng kỹ năng nghiệp vụ để đưa nạn nhân ra ngoài, tránh gây thêm thương tích.

Sau khoảng 15 phút triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa anh V. ra ngoài an toàn, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, điều trị.