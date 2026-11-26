"Giáo viên không có chuyên môn nhưng lại đi dạy…"

Ngày 26.11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 ở Đắk Lắk, cử tri nêu vấn đề thiếu giáo viên tại một số trường ở xã Xuân Phước.

Hội nghị ghi nhận ý kiến của cử tri về việc giáo viên dạy chéo môn ở xã Xuân Phước (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Tổ đại biểu Quốc hội có ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và đông đảo cử tri.

Một cử tri xã Xuân Phước nêu ý kiến: "Một số trường vẫn thiếu giáo viên, giáo viên không có chuyên môn nhưng lại đi dạy…".

Theo cử tri này, đối với các môn năng khiếu như mỹ thuật hay âm nhạc, người đứng lớp cần được đào tạo đúng chuyên ngành thì mới bảo đảm chất lượng giảng dạy và phát triển năng khiếu cho học sinh ngay từ bậc tiểu học.

Bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, lắng nghe ý kiến của cử tri ẢNH: HỮU TÚ

Tuy nhiên, thực tế có trường hợp học sinh học môn mỹ thuật nhưng lại do giáo viên bộ môn khác phụ trách, hoặc giáo viên chuyên ngành thể dục lại phải dạy sang môn âm nhạc.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần siết chặt quản lý, bảo đảm đủ giáo viên để giảng dạy chính khóa, bù đắp kiến thức cho học sinh thay vì để tình trạng dạy thêm diễn ra.

Thực tế, những gia đình có điều kiện về kinh tế và thời gian mới có thể cho con theo học thêm để bổ trợ kiến thức. Trong khi đó, đối với nhiều gia đình ở vùng nông thôn, mức thu học thêm từ 200.000 - 300.000 đồng/tháng trở thành gánh nặng lớn khi thu nhập còn hạn hẹp, chưa đủ trang trải sinh hoạt đã đến kỳ đóng tiền.

Đề nghị địa phương xác minh phản ánh của cử tri

Trả lời về vấn đề này, bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk, cho biết luật Nhà giáo năm 2025 và các hướng dẫn ban hành mới nhất năm 2026 đã nêu rõ quy định về chuẩn của giáo viên. Đối với giáo viên mầm non phải có trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên. Giáo viên tiểu học từ cử nhân, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hay đại học sư phạm.

Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

"Đối với ý kiến của cử tri, tôi không rõ là ở cấp nào tiểu học, THCS hay là THPT. Nhưng qua ý kiến của cử tri, tôi nghĩ chắc là ở tiểu học và THCS. Bởi vì ở THPT, đối với cấp mà sở quản lý trực tiếp thì tại địa phương của hai xã (xã Xuân Phước, Phú Mỡ - PV), tôi biết là không xảy ra tình trạng như thế này", bà Duyên cho hay.

Theo bà Duyên, đối với cấp tiểu học và THCS, phân cấp quản lý là cấp xã. Theo quy định hiện hành và các thông tư, bà đề nghị lãnh đạo xã, đặc biệt là phòng Văn hóa - Xã hội của địa phương, rà soát lại những trường hợp dạy không đúng chuyên môn.

"Không thể giáo viên được đào tạo môn này mà dạy môn khác. Nếu như trường hợp thừa, thiếu giáo viên thì phải có những lớp bồi dưỡng để giảng dạy. Trong quá trình triển khai dạy học, giáo viên có khó khăn, vướng mắc, địa phương có thể trao đổi trực tiếp với các phòng chuyên môn của sở, lãnh đạo sở để có hướng giải quyết và khắc phục phù hợp", bà Duyên nhấn mạnh.

Về vấn đề dạy thêm, học thêm, đối với học sinh có nhu cầu, phụ huynh đồng ý và giáo viên, nhà trường không được ép buộc học sinh theo quy định. Đối với các trường hợp khác, có thể dạy bồi dưỡng cho học sinh nhưng không phải là dạy thêm, học thêm…

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện tổ đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đề nghị địa phương xác minh lại về tình trạng thiếu giáo viên. Cử tri nêu tình trạng giáo viên không chuyên môn về môn này nhưng vẫn dạy là có cơ sở.

Theo ông Nguyễn Thái Học, bản thân đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của phụ huynh, trong đó có trường hợp giáo viên đứng lớp viết sai chính tả. Điều này đã khiến nhiều phụ huynh có phần bức xúc. Qua đó phản ánh chất lượng của giáo viên đứng lớp, dạy học cho các em.