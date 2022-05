Giải đấu Dota 2 - The International 11 sẽ được tổ chức tại Singapore

Thông tin địa điểm tổ chức giải đấu danh giá Dota 2 The International 11 được tiết lộ thông qua tài khoản Twitter chính thức của game. Giải đấu quốc tế hàng năm của Dota 2 là giải đấu lớn nhất trong làng eSports nói chung và MOBA nói riêng. Giải đấu The International 10 diễn ra ở Bucharest và TSpirit giành chiến thắng với tổng giải thưởng kỷ lục hơn 40 triệu USD, đạt 107,23 triệu giờ xem tích lũy, đây cũng là sự kiện thể thao điện tử được xem nhiều thứ hai trong năm ngoái sau giải đấu thế giới của Liên minh huyền thoại.

Kể từ khi thành lập vào năm 2011, The International đã lập kỷ lục về giải thưởng lớn nhất cho các giải đấu eSports. Giá trị giải thưởng dành cho đội chiến thắng của The International có xu hướng tăng lên kể từ giải đấu thứ ba vào năm 2013, khi Valve bắt đầu gây quỹ thông qua doanh số bán ‘TI battle pass’ dành riêng cho giải đấu của mình, một tỷ lệ phần trăm doanh thu đó tính vào tổng quỹ phần thưởng. Phương pháp huy động vốn cộng đồng này đã giúp The International giữ sáu vị trí hàng đầu trong danh sách tổng giải thưởng lớn nhất cho các giải đấu eSports.

Dota 2 đã đạt được số lượng người chơi cao nhất trong hơn một năm rưỡi vào tháng 1, cho thấy bản mod ‘Defense of the Ancients’ Warcraft 3 của Valve vẫn đang giữ được lượng người chơi ổn định. Việc The International năm 2020 bị hủy do đại dịch COVID-19 cũng không ảnh hưởng đến giải đấu khi mà với tổng giải thưởng tiếp tục tăng trong giải đấu năm 2021.





Để tham gia The International 11 các đội phải giành được điểm DPC tại các giải đấu khu vực và giải chuyên nghiệp của Dota 2. 12 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng được tuyển thẳng, còn 8 vị trí còn lại sẽ được chọn thông qua các vòng loại khu vực. Người chiến thắng tại The International trở thành Nhà vô địch thế giới của Dota 2, đi kèm với giải thưởng tiền mặt lớn và sở hữu chiếc khiên Aegis of Champions.

The International 11 sẽ là lần đầu tiên trận chung kết được tổ chức ở Đông Nam Á. Đăng cai một giải đấu thể thao điện tử lớn không phải là chuyện lạ đối với Singapore. Quốc gia này đã tổ chức các sự kiện lớn khác dưới hình thức Giải vô địch thế giới M2 và M3 của Mobile Legends. Thêm vào đó, Singapore cũng đã từng tham gia các giải Dota Majors trước đây cũng như gần đây nhất là vào năm 2021 với sự kiện được tổ chức tại khách sạn Fairmont. Các địa điểm ở Singapore gồm Sân vận động trong nhà và Suntec City, cả hai địa điểm này đều từng tổ chức các sự kiện game quy mô lớn trong quá khứ.