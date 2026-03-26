Giải đấu hủy đột ngột, Trần Quyết Chiến lỡ cơ hội tranh chức vô địch tiền tỉ

Theo thông báo trên trang Facebook Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB), chặng đầu tiên của hệ thống giải đấu có mức tiền thưởng kỷ lục World Masters dự kiến diễn ra từ ngày 31.3 đến 5.4 tại Bogota, Colombia đã chính thức bị hủy bỏ. Theo đó, lịch trình của chặng đấu này cũng không còn xuất hiện trên trang website chính thức của UMB.

Vấn đề tài trợ không đảm đảo

Việc giải đấu bị hủy một cách đột ngột như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ thủ tham dự. Trong bối cảnh giải đấu được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 31.3, chắc hẳn nhiều VĐV đã đặt vé máy bay, phòng khách sạn... từ trước. Tại giải này, billiards Việt Nam có 4 cơ thủ đủ điều kiện tham gia là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Lý do dẫn đến sự việc hy hữu này được giải thích là vì "vấn đề tài trợ không đảm bảo".

Trần Quyết Chiến có phong độ cao trong thời gian gần đây ẢNH: UMB

Việc giải billiards carom 3 băng World Masters này để lại sự tiếc nuối lớn cho giới mộ điệu. World Masters là hệ thống giải đấu mới đầy hứa hẹn của UMB. Giải đấu này quy tụ những cơ thủ xuất sắc nhất thế giới (tính theo bảng xếp hạng UMB), và đặc biệt là có mức tiền thưởng cao nhất trong lịch sử nên tính cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt.

Theo đó, nhà vô địch chặng World Masters sẽ nhận số tiền thưởng lên đến 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Đây là mức thưởng kỷ lục với một giải đấu do UMB trực tiếp quản lý. Con số này thậm chí vượt qua mức thưởng dành cho nhà vô địch của giải đấu danh giá nhất làng billiards carom 3 băng là giải vô địch thế giới cá nhân (World Championship) – 40.000 euro (1,2 tỉ đồng).

Giải World Masters đầu tiên đột ngột bị hủy vì vấn đề tài trợ không đảm bảo ẢNH: UMB

Trước khi có thông báo hủy đột ngột, người hâm mộ billiards Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào Trần Quyết Chiến - cơ thủ đang có phong độ cực cao trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Tại giải Blois Challenge vào cuối năm 2025 ở Pháp, cơ thủ gốc Hà Tĩnh đăng quang và bỏ túi 30.000 euro (khoảng 900 triệu đồng) tiền thưởng. Đến đầu năm 2026, Quyết Chiến cùng Nguyễn Trần Thanh Tự cùng nhau lên đỉnh tại giải vô địch đồng đội thế giới.

Dù chặng World Masters tại Bogota - Colombia đột ngột bị hủy, nhưng chặng World Cup billiards đầu tiên trong năm 2026 được tổ chức tại Bogota (diễn ra từ ngày 6.4 đến 12.4) hiện vẫn nằm trong lịch trình chính thức của UMB.