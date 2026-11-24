Chiều 24.11, trên sông Maspero (phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ), giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả. Đây là hoạt động thể thao trọng tâm trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc.

Hàng chục ngàn người dân, du khách đổ về hai bên bờ sông Maspero cổ vũ các đội ghe ngo tranh tài ẢNH: DUY TÂN

Ngay từ trước giờ xuất phát, hai bên bờ sông Maspero đã ken đặc người. Những vị trí thuận lợi dọc đường đua gần như không còn chỗ trống. Người dân đứng kín trên bờ, ngồi trên các khán đài, nhiều người phải tìm đến những vị trí cao hơn để có thể theo dõi trọn vẹn các lượt đua.

Không khí cuồng nhiệt bao trùm sông Maspero trong ngày chung kết giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 ẢNH: DUY TÂN

Không khí càng trở nên náo nhiệt khi các đội ghe chuẩn bị vào đường đua. Tiếng trống thúc dồn dập, tiếng còi hiệu lệnh hòa cùng tiếng reo hò, gọi tên đội ghe vang lên không ngớt. Những cánh tay giơ cao, tiếng vỗ tay và những lời hò hét tiếp sức khiến cả khúc sông như rung lên theo từng nhịp dầm.

Những chiếc ghe ngo lao vun vút trên mặt sông Maspero trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả

ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, sự cổ vũ không chỉ diễn ra trên bờ mà còn lan rộng xuống mặt nước. Dọc hai bên sông, nhiều ghe, tàu và phương tiện thủy chở người dân, du khách nối nhau theo dõi các lượt đua.

Các tay bơi dồn sức cho cú nước rút, quyết tâm giành chiến thắng ẢNH: DUY TÂN

Có những chiếc ghe chở kín người, có nhóm khán giả đứng trên boong tàu liên tục vẫy tay, hô vang tên đội mình yêu thích. Mặt sông vốn đã sôi động bởi những chiếc ghe ngo lao vun vút, nay càng thêm náo nhiệt bởi tiếng cổ vũ từ cả hai phía.

Mỗi lần một đội ghe vượt lên, tiếng reo hò lại vang dậy hai bên bờ sông ẢNH: DUY TÂN

Ở những mét nước cuối cùng, khi các tay bơi dốc toàn bộ sức lực cho cú nước rút, không khí trên bờ càng trở nên căng thẳng. Nhiều khán giả đứng bật dậy, vươn người hướng về đường đua, liên tục hô vang để tiếp sức cho đội nhà. Dưới sông, những tiếng cổ vũ cũng không ngớt, tạo nên bức tranh lễ hội náo nhiệt hiếm thấy.

Đua ghe ngo được ví như môn thể thao vua, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào Khmer Nam bộ ẢNH: DUY TÂN

Một trong những bất ngờ lớn nhất của mùa giải năm nay là phần tranh tài ở nội dung nam. Đội Tum Núp, đương kim vô địch, dừng bước ở vòng tứ kết, khiến cuộc cạnh tranh ngôi vương trở nên khó đoán. Trong khi đó, ở nội dung nữ, đội Tum Núp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua các đối thủ.

Đội ghe ngo nữ tranh tài ẢNH: DUY TÂN

Kết quả chung cuộc: Ở nội dung nữ, đội Tum Núp giành giải nhất. Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội ghe này đăng quang, khẳng định sức mạnh và sự ổn định qua nhiều mùa giải; đội Kos Thum 1 (Cà Mau) xếp thứ nhì và Udom Meanchey (Cà Mau) giải ba.

Niềm vui của các vận động viên đội ghe Tum Núp sau chiến thắng ở nội dung nữ ẢNH: DUY TÂN

Ở nội dung nam, chức vô địch thuộc về Prêk On Đơk 2. Đội Prêk Tà Cuôn (xã Gia Hòa) giành giải nhì; Rạch Giồng (Cà Mau) xếp thứ ba và Sro Lôn 2 đạt giải tư.

Đội ghe nam Prêk On Đơk 2 vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ ẢNH: DUY TÂN

Với cơ cấu giải thưởng, ở mỗi nội dung, đội giành giải nhất nhận 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Đội ghe ngo nữ Tum Núp lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ẢNH: DUY TÂN

Khi những lượt đua cuối cùng khép lại, tiếng trống, tiếng reo hò trên sông Maspero cũng dần lắng xuống. Những chiếc ghe ngo rời đường đua, nhưng dư âm của ngày hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân và du khách.

Đội ghe nam Prêk On Đơk 2 xuất sắc giành chức vô địch giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 ẢNH: DUY TÂN

Hơn cả một cuộc tranh tài thể thao, đua ghe ngo đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào Khmer Nam bộ, nơi các phum sóc cùng hội tụ, thể hiện tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống qua từng mùa lễ hội.

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 tranh cúp nhựa Bình Minh diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.11, quy tụ 84 đội đến từ Cần Thơ và Cà Mau, với gần 7.000 vận động viên. Trong đó, nội dung nam có 67 đội tranh tài ở cự ly 1.200 m; nội dung nữ có 17 đội thi đấu ở cự ly 1.000 m. Đây là giải đấu có số lượng đội tham dự đông nhất từ trước đến nay.