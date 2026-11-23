Trưa 23.11, giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc tại khu vực khán đài ven sông Maspero (phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ). Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026.

Giải Đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 khai mạc trưa 23.11 trên sông Maspero ẢNH: DUY TÂN

Năm nay, giải quy tụ 84 đội tham gia (Cần Thơ 70 đội và Cà Mau 14 đội), với gần 7.000 vận động viên, đông nhất từ trước đến nay. Trong đó, nội dung nam có 67 đội, tranh tài cự ly 1.200 m; nội dung nữ có 17 đội, tranh tài ở cự ly 1.000 m.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm triển khai các chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Đây là giải đua ghe ngo có số lượng đội tham dự đông nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Theo bà Điệp, lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Mỗi chiếc ghe ngo trên đường đua còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể.

Với đồng bào Khmer Nam bộ, ghe ngo không đơn thuần là phương tiện thi đấu mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của mỗi ngôi chùa và phum sóc. Mỗi mùa giải, từ các vị sư, người lớn tuổi đến thanh niên đều chung tay chuẩn bị, tập luyện, chờ ngày hội lớn trên sông.

Các đội ghe ngo tập trung tại khu vực xuất phát, sẵn sàng bước vào những cuộc tranh tài ẢNH: DUY TÂN

Tiếng trống thúc giục, tiếng reo hò của cổ động viên hòa cùng những nhịp dầm dồn dập tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng. Trên đường đua, hàng chục tay bơi phải phối hợp nhịp nhàng, dốc sức đưa chiếc ghe lao nhanh về đích.

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, giải đua ghe ngo còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được tiếp nối, lan tỏa và trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của người dân, du khách.

Ai ai cũng hào hứng, quyết tâm giành chiến thắng ẢNH: DUY TÂN





Sắc màu các đội trên sông Maspero ẢNH: DUY TÂN





Các đội di chuyển đến đường đua ẢNH: DUY TÂN





Các cổ động viên đầy máu lửa ẢNH: DUY TÂN





Nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp cảnh đua ghe ngo ẢNH: DUY TÂN

Những cuộc tranh tài nảy lửa ẢNH: DUY TÂN





Những chặng nước rút ấn tượng ẢNH: DUY TÂN

Các đội bung sức để đạt kết quả tốt nhất ẢNH: DUY TÂN

Người ngồi đầu ghe phấn khích đứng lên để ghe tiến về phía trước ẢNH: DUY TÂN

Những màn tranh tài quyết liệt ẢNH: DUY TÂN

Đương kim vô địch Tum Núp thể hiện sức mạnh ở vòng loại ẢNH: DUY TÂN

Những cuộc bứt tốc ở phút chót khiến người hâm mộ đội chùa Tum Núp vỡ òa ẢNH: DUY TÂN

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 23 và 24.11. Bên cạnh quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay, giải đấu năm nay còn có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đội giành giải nhất nhận 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.