Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TP.HCM và Đông Nam bộ Open 2026 diễn ra tốt đẹp

Ngày 15.11, giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TP.HCM và Đông Nam bộ Open 2026 chính thức diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM, với sự tham gia tranh tài của 144 golfer. Giải đấu do Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ tổ chức, hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng golfer.

Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố, tính điểm net theo handicap. Chương trình thi đấu bắt đầu lúc 12 giờ theo hình thức shotgun, với các bảng đấu được phân chia theo trình độ handicap, gồm bảng A, bảng B, bảng C và bảng nữ.

Ông Nguyễn Đức Thành (phải), Phó tổng biên tập thường trực Báo Lao Động trao giải cho nhà vô địch ẢNH: BTC

Ở hạng mục quan trọng nhất của giải, golfer Lã Hữu Luyến xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với tổng điểm 81 gậy. Đây là kết quả ghi nhận thành tích thi đấu nổi bật của golfer sau 18 hố tranh tài.

Tại bảng A (handicap 00-17), golfer Dương Đức Hiếu giành giải nhất với điểm Gross 81, handicap 16 và net 69. Vị trí thứ Nhì thuộc về Vũ Huy Hoàn với Gross 87, net 70. Golfer Đoàn Khắc Thiện xếp thứ Ba với Gross 86, net 72.

Ở bảng B (handicap 18-24), Đỗ Trà Giang giành chức vô địch với Gross 89, handicap 21 và net 68. Nguyễn Đình Long Hải về nhì với Gross 90, net 68, trong khi Phạm Thanh Hải đứng thứ ba với Gross 89, net 69.

Tại bảng C (handicap 25-36), Nguyễn Thành Hiệp là golfer có thành tích tốt nhất, giành giải nhất với Gross 94, handicap 26 và net 68. Trần Thanh Nghiệp xếp thứ nhì với Gross 94, net 68. Đỗ Danh Hoàng giành giải ba với Gross 92, handicap 27 và net 68.

Ở bảng nữ (handicap 00-36), golfer Bella Luna giành chức vô địch với Gross 81, handicap 15 và net 68. Kim Nguyễn xếp thứ nhì với Gross 84, net 68, còn Nguyễn Thị Hồng giành vị trí thứ ba với Gross 92, net 68.

Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TP.HCM và Đông Nam bộ Open 2026 được tổ chức chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Kết quả ở các bảng đấu cho thấy sự cạnh tranh giữa các golfer diễn ra khá sít sao. Đặc biệt, ở bảng B và bảng C, những vị trí dẫn đầu được phân định với cách biệt điểm số không lớn, tạo nên sự hấp dẫn trong cuộc đua thứ hạng.

Bên cạnh các danh hiệu chính, những giải thưởng kỹ thuật cũng ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý. Ở nội dung Nearest to the Pin (cú đánh đưa bóng gần cờ nhất), golfer Trần Đăng Khoa đạt thành tích 0,46 m tại hố 8C. Golfer Dương Đức Hiếu cũng xuất sắc giành một giải Nearest to the Pin tại hố 5D với khoảng cách chỉ 0,2 m.

Trong khi đó, ở nội dung Longest Drive (cú phát bóng xa nhất), golfer Bella Luna đạt thành tích 200 yard tại hố 2C (tee xanh 280 yard). Golfer Nguyễn Trần Trung giành giải Longest Drive còn lại tại hố 2D với khoảng cách 271 yard. Các giải thưởng kỹ thuật góp phần tạo thêm điểm nhấn chuyên môn, khuyến khích golfer thể hiện khả năng kiểm soát bóng, độ chính xác và sức mạnh trong từng cú đánh.

Với sự tham gia của 144 golfer cùng hệ thống giải thưởng ở nhiều hạng mục, Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TP.HCM và Đông Nam bộ Open 2026 đánh dấu một hoạt động thể thao có ý nghĩa của Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.



