Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Giải mã bước nhảy vọt của kinh tế Ba Lan

Bảo Hoàng
18/03/2026 06:30 GMT+7

Sự quan tâm của giới quan sát đang hướng về Ba Lan như một hiện tượng kinh tế của châu Âu, đặc biệt sau khi quốc gia Đông Âu này ghi danh vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Theo Hãng tin AP ngày 17.3, Ba Lan đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong hơn 35 năm qua. Xuất phát điểm từ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vào thập niên 1990, Ba Lan đã ghi nhận cột mốc 1.000 tỉ USD tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm ngoái, vượt qua Thụy Sĩ để vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới, theo báo cáo triển vọng kinh tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố tháng 10.2025. Trong bài phát biểu năm ngoái, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh cột mốc kinh tế nêu trên chưa phải điểm dừng và đất nước còn nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa.

IMF phân tích trong 35 năm, GDP bình quân đầu người của Ba Lan đã tăng từ 6.730 USD (năm 1990) lên 55.340 USD vào năm 2025 (đã điều chỉnh theo lạm phát và chi phí sinh hoạt). Con số này hiện tương đương với Nhật Bản và đạt 85% mức trung bình của Liên minh Châu Âu (EU). Đáng chú ý, kể từ khi gia nhập EU vào năm 2004, kinh tế Ba Lan duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 3,8% mỗi năm, bỏ xa mức 1,8% của toàn châu Âu.

Bên trong nhà máy sản xuất xe buýt điện ở TP.Poznan, Ba Lan (ảnh chụp vào tháng 1.2026)

Ảnh: AP

Theo các chuyên gia kinh tế, yếu tố cốt lõi giúp Ba Lan thoát khỏi bẫy nghèo là việc nhanh chóng xây dựng một khung thể chế vững chắc cho doanh nghiệp, bao gồm hệ thống tòa án độc lập, cơ quan chống độc quyền và các quy định giám sát ngân hàng nghiêm ngặt. Nhờ đó, nền kinh tế tránh việc bị thao túng bởi các nhóm lợi ích.

Ngoài ra, sự đồng thuận chính trị mạnh mẽ về mục tiêu hội nhập phương Tây đã giúp Ba Lan tận dụng hiệu quả hàng tỉ euro viện trợ từ EU, đồng thời tiếp cận thị trường chung khổng lồ. Nền tảng giáo dục đại học được chú trọng đẩy mạnh đã tạo ra một lực lượng lao động tri thức dồi dào, trong khi chi phí nhân sự cạnh tranh, tạo sức hút với các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu kinh tế, Ba Lan cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ sinh giảm và tình trạng già hóa dân số đang tạo áp lực lớn lên lực lượng lao động. Mức lương trung bình dù đã cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng chung của EU. Tờ The Wall Street Journal hồi tháng 1 dẫn lời nhà kinh tế Matthias Schupeta từ DZ Bank - ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 2 ở Đức - nhận định trong những năm tới, Ba Lan sẽ phải thích nghi với những thách thức trong "sân chơi" của những nền kinh tế hàng đầu. Chi phí lao động cao hơn, lợi suất đầu tư thấp hơn và nguồn vốn tài trợ từ EU giảm sút sẽ là những bài toán dành cho giới lãnh đạo nước này, ông Schupeta nói. Ba Lan cũng phải đối mặt với nợ công ngày càng tăng. Thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 6,8% GDP vào năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức chuẩn 3% dành cho các quốc gia thành viên EU.


Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.422: Nga tấn công mạnh, Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.422: Nga tấn công mạnh, Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công vào hơn 160 điểm, khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 1.300 quân trong 24 giờ, trong khi Ukraine khẳng định đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Nga tố Ba Lan tiếp tay cho Ukraine ám sát tướng tình báo

Khám phá thêm chủ đề

