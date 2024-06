Giải mã đà tăng trưởng bền vững của Masan Consumer

Khách mời trải nghiệm sản phẩm Masan Consumer tại sự kiện đại hội cổ đông

Sở hữu các "big brands"

Theo báo cáo tài chính mới nhất, kết quả kinh doanh cho thấy MCH vẫn vững bước trong đà tăng trưởng trong năm nay với doanh thu tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 6.727 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý 1 của Masan Consumer ở mức cao là 45,9%, tăng 400 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2023. Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho biết về chiến lược "Go Global" cho thị trường quốc tế, cũng như phát triển các dòng sản phẩm khác nhau để "phủ sóng" thị trường FMCG trong nước hiện trị giá 32 tỉ USD từ mức 8 tỉ USD như hiện nay.

Masan Consumer (MCH) hiện đang sở hữu 5 "big brands" hàng tiêu dùng có mức doanh số khoảng 150-250 triệu USD với "độ phủ" lớn. Đó là những thương hiệu đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người dân Việt Nam như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247, chiếm 80% doanh thu của MCH tại thị trường trong nước trong 7 năm qua. Với tốc độ tăng trưởng gấp 2,2 lần tốc độ thị trường chung từ năm 2017 đến 2023, hơn 98% hộ gia đình Việt Nam đang sở hữu ít nhất một sản phẩm của MCH.

Các bạn trẻ trải nghiệm món ăn tại gian hàng CHIN-SU

Để tạo ra được các thương hiệu mạnh được tin dùng và yêu thích, việc hiểu sâu sắc nhu cầu từ thị trường luôn được doanh nghiệp này đặt lên hàng đầu. Điển hình việc thành lập Trung tâm phát triển sản phẩm và nghiên cứu người tiêu dùng (Consumer Innovation Center) với mục đích lắng nghe và thấu hiểu người tiêu dùng được đưa vào hoạt động từ tháng 6.2023.

Liên tục cập nhật các công nghệ mới, tiên tiến, cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên thế giới tại các ngành hàng, đã cho ra đời các dòng sản phẩm đột phá, tạo tiếng vang trên thị trường như: Dòng nước mắm chấm đặc sản với bộ 3 Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn, Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn, Nam Ngư me tươi Nam bộ - mang lại giá trị tiện lợi cho các bữa cơm của gia đình Việt. Đa dạng hóa các loại gia vị như: Sa tế tôm sả Chin-Su; mayonnaise Chin-Su; bộ gia vị hoàn chỉnh của Chin-Su như xốt canh chua, xốt thịt nướng, xốt phở bò, xốt thịt nướng bún chả, xốt lẩu Thái...

Nước mắm Chin-su kết hợp cùng các món ngon

Trong thời gian tới, Masan Consumer dự kiến phối hợp chặt chẽ với WinCommerce (đơn vị cũng thuộc Tập đoàn Masan - sở hữu chuỗi siêu thị WinMart/ WinMart+) và chương trình Hội viên WIN để phát triển sản phẩm mới dựa trên nền tảng phân tích và thấu hiểu hành vi khách hàng của những đơn vị này. Đây là một lợi thế cạnh tranh nổi bật của Masan Consumer khi nằm trong nền tảng bán lẻ - tiêu dùng của Tập đoàn Masan.

Thương hiệu tỉ đô cùng hành trình đại sứ ẩm thực Việt Nam

Masan Consumer đã gầy dựng thành công các thương hiệu mạnh có doanh thu hàng năm từ 150 triệu đến 250 triệu USD, đóng góp vào 80% tổng tăng trưởng doanh thu. Doanh nghiệp này đang có những kế hoạch tự tin đi ra thế giới trên hành trình "đại sứ ẩm thực Việt Nam": "Mỗi gia đình Việt Nam, mọi sản phẩm Masan. Mỗi gia đình thế giới, ít nhất một sản phẩm Masan".

Đông đảo khách tham quan tại gian hàng CHIN-SU

Đơn cử, CHIN-SU trở thành thương hiệu tỉ đô bằng cách cao cấp hóa thương hiệu, phục vụ hơn 65% lượng tiêu thụ nước mắm của Việt Nam. Kể từ năm 2007, sản phẩm này luôn nâng cao chất lượng nước mắm bằng cách cải tiến hương vị và bao bì, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng hơn, thương hiệu đã phát triển thành danh mục gia vị cao cấp và toàn diện. Những thành quả ban đầu của hành trình "Go Global" - mang ẩm thực Việt Nam ra thế giới, hướng tới 8 tỉ người tiêu dùng toàn cầu thể hiện rõ qua những kết quả trong thời gian qua của doanh nghiệp này.

Cụ thể, tương ớt CHIN-SU Sriracha với vị cay ngon độc đáo từ giống ớt chỉ thiên nổi tiếng của Việt nam, đã góp phần giúp tương ớt CHIN-SU vượt qua hơn 400 thương hiệu tương ớt đang bán trên sàn thương mại điện tử Amazon để ghi danh vào "Top 10 Best Seller", đạt vị trí top 1 trên sàn thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu cho hành trình "Vòng quanh thế giới" của CHIN-SU.

Sản phẩm tương ớt Chin-su kết hợp cùng các món ngon Nhật Bản

Lộ trình Omachi trở thành thương hiệu tỉ đô bằng cách cao cấp hóa trải nghiệm mì ăn liền từ món ăn mang tính chất "thời điểm khó khăn" thành bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thoải mái. Từ năm 2017 đến năm 2023, Omachi đã tăng gấp đôi số lượng bữa ăn phục vụ lên 544 triệu mỗi năm, thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tiêu dùng về trải nghiệm cao cấp. Theo đó, Omachi đặt mục tiêu mở rộng thị trường mục tiêu từ 1 tỉ USD của ngành hàng Mì ăn liền lên 17 tỉ USD của ngành hàng Thay thế bữa ăn tại nhà hàng (RMR) với việc ra mắt Lẩu tự sôi năm 2023, Cơm tự chín Omachi trong thời gian tới.

Năm 2024, Masan Consumer dự kiến doanh thu thuần đạt từ 32.500 tỉ đồng đến 36.000 tỉ đồng. Bên cạnh các sản phẩm, ngành kinh doanh chủ chốt, công ty còn đang phát triển các năng lực và quy trình đổi mới nhằm hoàn thiện danh mục FMCG trong tương lai.