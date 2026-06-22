Giải mã ký hiệu ghế ngồi có dây neo kèm chữ 'Top Tether' trên ô tô

Các mẫu ô tô hiện nay được nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng công nghệ nhằm tăng thêm sự tiện ích, an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều ký hiệu, nút điều khiển chức năng xuất hiện trên bảng táp-lô, tích hợp trong màn hình cảm ứng hoặc ở các vị trí khác. Một trong số đó là biểu tượng hình người ngồi trên ghế kèm sợi dây neo phía sau cùng dòng chữ "Top Tether".

Biểu tượng hình người ngồi trên ghế kèm sợi dây neo phía sau cùng dòng chữ "Top Tether" thường được bố trí phía sau tựa đầu hàng ghế thứ 2 trên xe sedan Ảnh: B.H

Biểu tượng này kèm chốt kim loại thường được bố trí phía sau tựa đầu hàng ghế thứ 2 trên xe sedan; phía sau lưng hàng ghế thứ hai hoặc trên thành xe đối với các mẫu xe SUV, MPV. Tuy nhiên, thực tế không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa cũng như cách sử dụng đúng chức năng này. Thậm chí, một số người dùng ô tô còn không biết đến trang bị này trên ô tô.

Biểu tượng Top Tether trên ô tô có ý gì?

Thực tế, Top Tether bố trí trên khu vực phía sau tựa đầu ghế của xe sedan hay phía sau tựa lưng hàng ghế thứ hai (của xe SUV, MPV) là một điểm neo cố định được nhà sản xuất trang bị nhằm hỗ trợ lắp đặt ghế an toàn dành cho trẻ em (Child Restraint System - CRS). Đây là một phần trong hệ thống cố định ghế trẻ em tiêu chuẩn quốc tế ISOFIX.

Top Tether là một điểm neo cố định được nhà sản xuất trang bị nhằm hỗ trợ lắp đặt ghế an toàn dành cho trẻ em (Child Restraint System - CRS) Ảnh: B.H

Biểu tượng này thường được thể hiện bằng hình một người ngồi trên ghế với dây neo kéo từ phía trên lưng ghế xuống phía sau, đi kèm dòng chữ "Top Tether". Tùy từng dòng xe, vị trí móc neo này có thể được bố trí phía sau lưng hàng ghế thứ hai, trên kệ hành lý sau, phía sau tựa đầu ghế hoặc trên thành xe đối với các mẫu xe SUV, MPV.

Nhiệm vụ của Top Tether là giữ cố định phần trên của ghế trẻ em, hạn chế hiện tượng ghế bị xoay hoặc chúi về phía trước khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương cho trẻ nhỏ.

Top Tether có phải trang bị bắt buộc trên ô tô?

Tại nhiều quốc gia ở khu vực châu Âu hay Mỹ, Úc, Nhật Bản… các tiêu chuẩn an toàn hiện hành yêu cầu ô tô phải được trang bị các điểm neo dành cho ghế trẻ em, trong đó có Top Tether hoặc các giải pháp tương đương.

Các tiêu chuẩn an toàn hiện hành yêu cầu ô tô phải được trang bị các điểm neo dành cho ghế trẻ em, trong đó có Top Tether hoặc các giải pháp tương đương Ảnh: B.H

Tại Việt Nam, Top Tether chưa phải là trang bị bắt buộc theo quy định đối với tất cả các dòng xe lưu hành. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu ô tô du lịch thuộc phân khúc xe phổ thông đến cao cấp hiện nay đều được nhà sản xuất tích hợp sẵn hệ thống ISOFIX và móc neo Top Tether nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Do đó, dù không phải là trang bị mà người dùng thường xuyên sử dụng, đây vẫn là một chi tiết quan trọng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ em khi di chuyển bằng ô tô.

Khi nào cần sử dụng Top Tether?

Top Tether chỉ được sử dụng khi lắp đặt ghế an toàn dành cho trẻ em có thiết kế hỗ trợ dây neo phía trên. Đối với nhiều loại ghế trẻ em hiện đại, đặc biệt là ghế dành cho trẻ từ khoảng 9 kg trở lên và được lắp theo hướng quay mặt về phía trước, nhà sản xuất thường yêu cầu phải kết hợp cả hệ thống ISOFIX và dây Top Tether để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Top Tether chỉ được sử dụng khi lắp đặt ghế an toàn dành cho trẻ em có thiết kế hỗ trợ dây neo phía trên Ảnh: B.H

Trong trường hợp chỉ cài hai ngàm ISOFIX mà không móc dây Top Tether, ghế trẻ em vẫn được giữ cố định nhưng khả năng chống xoay hoặc chống đổ về phía trước sẽ giảm đi đáng kể khi xảy ra va chạm mạnh. Ngược lại, nếu xe không chở trẻ em hoặc không sử dụng ghế trẻ em chuyên dụng, người dùng gần như không cần tác động đến vị trí móc neo Top Tether.

Việc sử dụng Top Tether tương đối đơn giản nhưng cần thực hiện đúng quy trình để đảm bảo hiệu quả bảo vệ. Trước tiên, người dùng cần cố định ghế trẻ em vào các điểm neo ISOFIX trên xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghế. Sau đó, kéo dây Top Tether từ phía sau ghế trẻ em và móc vào đúng vị trí neo có ký hiệu Top Tether trên xe. Sau khi móc xong, tiếp tục siết chặt dây đến khi không còn độ chùng. Người dùng nên kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bằng cách lắc nhẹ ghế trẻ em. Nếu ghế gần như không dịch chuyển và dây neo được căng đúng mức, quá trình lắp đặt đã hoàn tất.

Móc Top Tether thiết kế chuyên biệt cho ghế trẻ em và chỉ phát huy tác dụng khi sử dụng đúng mục đích Ảnh: B.H

Các chuyên gia an toàn giao thông khuyến cáo không nên sử dụng dây neo này để buộc hành lý hoặc các vật dụng khác. Móc Top Tether được thiết kế chuyên biệt cho ghế trẻ em và chỉ phát huy tác dụng khi sử dụng đúng mục đích.