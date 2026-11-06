Giải pháp an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm

Đa dạng CLB năng khiếu sau giờ tan trường

Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM triển khai các CLB TDTT (bóng rổ, karatedo, vovinam, cờ vua, bóng bàn…), nghệ thuật, khoa học vui, họa sĩ nhí, tiếng Anh thật vui (English is Fun), cờ vua… sau giờ chính khóa, để phụ huynh học sinh (HS) đăng ký theo nhu cầu, năng khiếu, sở thích của con em. Các CLB này vừa giúp HS phát triển năng khiếu, sở trường, đúng lứa tuổi các em, vừa tạo không gian an toàn để vui chơi, rèn luyện trong khi chờ cha mẹ tan làm, chủ động thời gian đưa đón. Mức thu của các CLB đúng theo quy định, hướng dẫn về các khoản thu của thành phố và Sở GD-ĐT.

Các CLB TDTT, năng khiếu sau giờ học vừa giúp HS phát triển năng khiếu, sở trường vừa tạo không gian an toàn vui chơi trong khi chờ cha mẹ đến đón ẢNH: TRẦN QUY

Tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân (xã Hưng Long, TP.HCM), thông thường HS tan trường vào 16 giờ 30. Cô Võ Thị Hồng Thu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giáo viên (GV) chủ nhiệm các lớp sẽ hỗ trợ trông HS tới 17 giờ, hướng dẫn các em đọc sách, vui chơi an toàn. Em nào có phụ huynh đón trễ hơn, cần gọi điện, thông báo trước, đăng ký tại phòng bảo vệ nhà trường để nhân viên bảo vệ biết và hỗ trợ trông coi HS, đảm bảo an toàn nhất cho các em.

Cô Hồng Thu cho hay vào một buổi chiều trong tuần (từ 16 giờ 30 - 17 giờ 30), trường có CLB thể thao miễn phí, bồi dưỡng năng khiếu cho những HS tài năng về TDTT, tại nhà thi đấu trong trường. Sáng thứ bảy trong tuần, các em cũng có thể tham gia CLB tiếng Anh miễn phí được tổ chức tại trường. Bên cạnh đó, trường tổ chức các CLB mỹ thuật sáng tạo, võ thuật, sau giờ chính khóa (từ 17 - 18 giờ 30), có thu phí theo quy định về khoản thu của TP.HCM và Sở GD-ĐT do GV trong trường phụ trách hoặc mời GV bên ngoài, tuân thủ quy định để phụ huynh HS có nhu cầu đăng ký cho con em tham gia.

Tuy nhiên, cũng có trường chưa triển khai các hoạt động này. Hiệu trưởng một trường tiểu học khu vực Nhà Bè (TP.HCM), nơi tập trung nhiều người lao động, cho PV Thanh Niên hay trường đang lấy ý kiến phụ huynh để tổ chức các CLB sau giờ chính khóa như aerobic, võ thuật, bóng rổ, vẽ… Dự kiến sau khi hoàn thành khảo sát nhu cầu, các CLB sẽ được tổ chức từ tuần sau (ngày 9.11) vào các chiều trong tuần, từ 16 giờ 30 (khi HS tan trường) tới 17 giờ 15, thuận tiện hơn để cha mẹ HS đưa đón con em.

"Năm học này triển khai hơi trễ một chút do chúng tôi chờ hướng dẫn thêm về Thông tư số 85 của Bộ GD-ĐT (Thông tư quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập - NV), nên mấy hôm rồi cũng rất nhiều phụ huynh hỏi, nóng lòng để con được đăng ký tham gia", cô hiệu trưởng nói thêm.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, xã Hưng Long, TP.HCM cho các em HS đọc sách ở sân trường, trong khi chờ cha mẹ tới rước ẢNH: TRẦN QUY

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định thời gian vào học, tan trường

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Công văn 11886 hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Theo đó, trường bố trí thời gian tiết học linh động, khoa học, theo 3 mô hình. Mô hình 1 áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà; mô hình 2 cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu; mô hình 3 cho mô hình trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 với thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Công văn có đoạn nêu rõ: "Lưu ý đối với năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục đã ban hành, đảm bảo nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường phù hợp (không bắt buộc tổ chức tất cả nội dung), hạn chế tối đa việc xáo trộn khung thời gian học tập của HS và thời gian đưa đón HS của phụ huynh".

HS tham gia CLB mỹ thuật sau giờ tan trường tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, xã Hưng Long, TP.HCM ẢNH: TRẦN QUY

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM từng ban hành Công văn số 2258/SGDĐT-VP ngày 12.9.2025, đề nghị khung thời gian học hằng ngày đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn năm học 2025 - 2026. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, thời gian mở cửa trường từ 6 giờ 30; đón trẻ từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ; trả trẻ từ 16 giờ.

Đối với giáo dục phổ thông, thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ; kết thúc buổi học sáng không trước 10 giờ 30. Buổi chiều, thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không trễ hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc buổi học chiều không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Sở GD-ĐT cũng giao người đứng đầu các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, HS và người lao động tại đơn vị.