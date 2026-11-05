Để trẻ an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm

Trường mong cha mẹ đón con đúng giờ để đảm bảo an toàn

Vừa qua, sau vụ tai nạn đáng tiếc ở Hải Phòng xảy ra với một học sinh (HS) lớp 1 sau giờ tan học, nhiều trường tại TP.HCM đưa ra thông báo mong phụ huynh (PH) cố gắng đón con đúng giờ.

Trường tiểu học Chi Lăng, P.Thông Tây Hội, TP.HCM lưu ý cha mẹ HS, người thân của các em đón con đúng giờ vì "An toàn của các con là ưu tiên hàng đầu. Sau giờ tan học, chỉ một khoảng thời gian chờ đợi thiếu sự giám sát cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro không mong muốn. Nhà trường và giáo viên (GV) luôn nỗ lực bảo vệ HS trong phạm vi trách nhiệm của mình; rất mong mỗi PH cùng nâng cao ý thức, chủ động đón con đúng giờ và phối hợp chặt chẽ với GV". Khi có thay đổi về người đón hoặc thời gian đón, PH cần thông tin kịp thời cho GV chủ nhiệm để bảo đảm an toàn cho HS.

Hình ảnh học sinh ngồi đợi cha mẹ sau giờ tan trường ẢNH: PHAN TUYẾT

Tương tự, Trường tiểu học Trương Văn Thành, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM cũng gửi thông báo, mong PH phối hợp, chủ động sắp xếp thời gian đón con đúng giờ, đúng khu vực quy định. Trường hợp có việc đột xuất chưa thể đến đúng giờ, PH cần thông báo kịp thời cho GV chủ nhiệm để nhà trường có phương án hỗ trợ phù hợp. PH cần nhắc nhở con em không tự ý chạy ra cổng trường, không đùa nghịch tại khu vực nguy hiểm và không đi theo người lạ khi chưa được phép…

Nhiều HS phải đợi cha mẹ rất lâu

Đón con đúng giờ là mong muốn của bất cứ cha mẹ nào, nhưng vì nhiều lý do, đặc thù công việc, nhiều người đành phải để con chờ đợi.

Chị K.T, nhân viên công ty ở P.Bình Đông, TP.HCM, những ngày chưa thể rời văn phòng, đón con tan học lúc 16 giờ hay 16 giờ 30, thường dặn con là nếu mẹ chưa tới thì chỉ được ngồi trong sảnh. Chị cũng gọi điện nhờ cô bảo mẫu hỗ trợ trông giúp thêm 20-30 phút. "Ngày con học mầm non, tôi cũng nhờ cô bảo mẫu trông thêm giúp rồi gửi cô thêm chút đỉnh, nhờ cô tôi mới hoàn thành được công việc", chị T. nói.

Trẻ tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm là bài toán của xã hội, không thể để những đứa trẻ tự mình gánh chịu khoảng trống ấy ẢNH: PHAN TUYẾT

Cô Phan Tuyết, GV Trường tiểu học Tân An 1, P.La Gi, tỉnh Lâm Đồng, kể với PV Thanh Niên, qua thực tế giảng dạy, cô nhận thấy có tình trạng HS phải chờ cha mẹ đón hơn 1 giờ, thậm chí gần 2 giờ sau giờ tan trường. Có những hoàn cảnh rất đáng thông cảm, như ba mẹ bận đi làm, dặn con cứ ở trong sân trường chờ đến 11 giờ 30, khi ba mẹ tan làm mới đến đón được. Cha mẹ không thể đón con đúng giờ cũng rất sốt ruột, nhưng một HS tiểu học phải ngồi chờ hơn một tiếng, ngày này qua tháng khác, suốt cả năm học thì có ổn?

"Tình trạng này thường xảy ra ở những trường không có bán trú. Điều đáng lo nhất là nếu trẻ phải chờ cha mẹ quá lâu, không có người giám sát, sẽ có nguy cơ trẻ gặp các nguy hiểm, tai nạn thương tích, người lạ dụ dỗ, xâm hại hoặc gặp sự cố khác. Việc phải chờ đợi quá lâu còn khiến trẻ mệt mỏi, lo lắng, tủi thân…", cô Tuyết chia sẻ.

Do đó, theo cô Tuyết, gia đình cần chủ động bố trí người đón con, không nên để trẻ nhỏ chờ đợi quá lâu. "Về lâu dài, địa phương cần nghiên cứu mô hình chăm sóc HS sau giờ học, có nhân sự, kinh phí và chế độ phù hợp, không thể mặc nhiên giao trách nhiệm trông giữ ngoài giờ cho GV. Trẻ tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm là bài toán của xã hội, không thể để những đứa trẻ tự mình gánh chịu khoảng trống ấy", cô Tuyết nói.

Phụ huynh, gia đình, xã hội cùng phải có trách nhiệm

Thầy Đức Thành (tên nhân vật được đề nghị thay đổi), GV một trường tiểu học tại P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho biết vấn đề cần được nhìn nhận từ 2 góc độ.

Thứ nhất, việc đưa đón con đúng giờ là trách nhiệm trước hết của gia đình. "Nhà trường chia sẻ với PH bận rộn, gặp khó khăn về thời gian do công việc, nhưng cũng mong cha mẹ chủ động sắp xếp người thân đưa đón con đúng giờ, hạn chế để các em phải chờ đợi lâu sau giờ tan học. Nhà trường có trách nhiệm phối hợp, nhắc nhở và quan tâm bảo đảm an toàn cho HS trong phạm vi điều kiện cho phép, nhưng không thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc của gia đình, nhất là sau khi kết thúc giờ học chính thức. Bởi GV cũng có gia đình và những trách nhiệm riêng sau giờ làm việc, nên việc tổ chức giữ HS kéo dài sau giờ tan học là vấn đề không đơn giản", thầy nói.

Đón con đúng giờ là mong muốn của bất cứ cha mẹ nào, nhưng vì nhiều lý do, đặc thù công việc, nhiều người đành phải để con chờ đợi ẢNH: PHAN TUYẾT

Thứ hai, theo thầy Thành, nhà trường có thể nghiên cứu phối hợp với các đơn vị, tổ chức hoặc trung tâm có đủ điều kiện để tổ chức các CLB năng khiếu, thể thao… sau giờ học chính khóa, theo nhu cầu tự nguyện. Các hoạt động được tổ chức an toàn, chất lượng và đúng quy định. HS vừa được phát triển năng khiếu, vừa có nơi vui chơi để chờ cha mẹ đón. Đây là cách nhiều trường tiểu học tại TP.HCM triển khai hiệu quả thời gian qua.

"Giải pháp căn cơ vẫn là sự chủ động, trách nhiệm của gia đình; nhà trường đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ và tạo thêm những điều kiện phù hợp trong khả năng của mình", thầy giáo nhấn mạnh.