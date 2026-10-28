Trường tiểu học hơn 10.500 học sinh ở Nha Trang duy trì mô hình hết năm học

Ngày 28.10, UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã báo cáo UBND tỉnh và Sở GD-ĐT về kết quả rà soát các trường công lập quy mô lớn trên địa bàn. Theo đó, phường tiếp tục duy trì mô hình tổ chức hiện hành của 3 trường đến khi kết thúc năm học 2026 - 2027.

Sau sắp xếp, 3 trường mầm non, tiểu học và THCS Nha Trang có tổng cộng 616 nhóm, lớp với 22.042 trẻ em, học sinh.

Cụ thể, Trường mầm non Nha Trang có 1 trường chính, 11 phân hiệu với 124 nhóm, lớp và 3.016 trẻ. Trường tiểu học Nha Trang có 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với 287 lớp, 10.557 học sinh; trong đó, 7.919 em học bán trú. Trường THCS Nha Trang có 1 trường chính, 7 phân hiệu và 2 điểm trường, với 205 lớp, 8.734 học sinh.

Hiệu trưởng áp lực, kế toán quá tải

Theo UBND phường Nha Trang, việc tập trung đầu mối giúp các trường điều tiết giáo viên giữa các phân hiệu, khắc phục phần nào tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Tại trường tiểu học, học sinh lớp 1, lớp 2 toàn trường đều được học tiếng Anh, tin học mà không phải đóng học phí xã hội hóa như trước ở một số trường thiếu giáo viên.

Qua sắp xếp, trên địa bàn phường có 27 hiệu trưởng chuyển xuống làm phó hiệu trưởng, 1 hiệu trưởng mầm non và 32 phó hiệu trưởng chuyển sang trực tiếp giảng dạy.

Sau khi sắp xếp, Trường tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành mô hình trường học quy mô lớn nhất toàn quốc với hơn 10.500 học sinh ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, phạm vi quản lý mở rộng khiến hiệu trưởng chịu áp lực lớn, nhất là ở trường mầm non có nhiều điểm trường. Phó hiệu trưởng tại mỗi phân hiệu phải kiêm nhiệm nhiều việc, tổng phụ trách Đội ở cấp tiểu học và THCS trong tình trạng quá tải. Khối lượng hồ sơ nhân sự, tài sản, thu chi, quyết toán và quản lý bán trú vượt quá khả năng đáp ứng của đội ngũ kế toán, văn thư hiện có.

Trường THCS còn thiếu giáo viên ở một số môn, như thiếu 10 giáo viên toán, 6 giáo viên ngữ văn, 5 giáo viên địa lý, 5 giáo viên tin học, phải tạm khắc phục bằng hợp đồng lao động. Cơ sở vật chất giữa các phân hiệu không đồng đều, nhiều phòng học và bếp ăn đã xuống cấp.

Đánh giá toàn diện sau năm học 2026 - 2027

UBND phường Nha Trang xác định việc duy trì mô hình là lựa chọn về lộ trình, nhằm bảo đảm việc dạy học không bị gián đoạn. Các trường sẽ quản trị theo hai tầng: trường chính điều phối chuyên môn, nguồn lực, còn phân hiệu chịu trách nhiệm vận hành tại chỗ. Mỗi phân hiệu phải phân công bằng văn bản người phụ trách, người thay thế khi vắng mặt và quy trình báo động khi xảy ra sự cố.

Phường sẽ ưu tiên kinh phí cải tạo các phân hiệu, nhất là phòng học xuống cấp, bếp ăn, lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nguy cơ mất an toàn phải được xử lý ngay, không chờ đánh giá cuối năm. Với khó khăn về nhân sự như kế toán, tổng phụ trách Đội, phường cho rằng sẽ được tháo gỡ khi Bộ GD-ĐT ban hành thông tư mới về định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục công lập.

Phân hiệu Lộc Thọ của Trường tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết sau khi kết thúc năm học 2026-2027, địa phương sẽ sơ kết, đánh giá toàn diện hiệu quả quản trị, mức độ quá tải của đội ngũ, chất lượng giáo dục, an toàn trường học và công tác bán trú, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.