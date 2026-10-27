Sáng 27.10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo giông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực ven biển và di chuyển vào đất liền. Các thôn, tổ dân phố nằm trong vùng ảnh hưởng thuộc các xã, phường Đại Lãnh, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi và Nam Cam Ranh.

Trong 6 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại các khu vực trên. Sau đó, vùng mưa giông có khả năng mở rộng ra các xã, phường lân cận như: Thuận Bắc, Công Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Phan Rang, Tây Nha Trang, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Tu Bông, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp, Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An và vùng ven biển.

Khánh Hòa cảnh báo lốc, sét, mưa lớn cục bộ tại các xã, phường ven biển ẢNH: BÁ DUY

Ngày và đêm 27.10, toàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa lưu ý trong cơn giông có thể xảy ra sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

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Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Nước có thể chảy xiết qua các bờ tràn, đường tràn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh, đảm bảo an toàn.