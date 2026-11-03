Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường học kiểm soát chặt nguồn thực phẩm bữa ăn bán trú

Ngày 3.11, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản gửi hiệu trưởng các trường học và UBND các phường, xã, đặc khu về tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi và thông tin danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú tại cơ sở giáo dục.

Đối chiếu hồ sơ với thực phẩm thực tế

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, qua vụ việc Công an TP.HCM đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bước đầu xác định từ tháng 1.2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc Salbutamol ra thị trường tiêu thụ tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía nam.

Sở GD-ĐT nhận định vụ việc cho thấy nguy cơ chất cấm xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm còn tiềm ẩn, trong đó có nguồn thực phẩm cung cấp cho bữa ăn bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, nội trú.

Các trường phải yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra khi tiếp nhận thực phẩm, đối chiếu hồ sơ nguồn gốc với thực phẩm thực tế, ghi chép sổ sách theo dõi và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm khi tổ chức bữa ăn bán trú ẢNH: BÍCH THANH

Sở GD-ĐT nghiêm cấm việc cung cấp động vật hoặc sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định an toàn dịch bệnh hay có chứa chất cấm để làm suất ăn cho trường học.

Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thực phẩm nghi có chứa chất cấm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhà trường phải tạm ngừng sử dụng, giữ nguyên hiện trạng, lưu mẫu. Đồng thời, trường kịp thời báo cáo UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt trụ sở, công an địa phương và Sở GD-ĐT để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Các trường cũng cần tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng.

Tra cứu danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Sở GD-ĐT thông tin Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã gửi danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm, chế biến suất ăn sẵn có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực do sở này cấp.

Danh sách đăng trên trang thông tin điện tử của Sở An toàn thực phẩm tại địa chỉ sattp.hochiminhcity.gov.vn, chuyên mục "Thông báo". Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tra cứu, đối chiếu danh sách để bảo đảm công tác an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học ẢNH: BÍCH THANH

Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý thực hiện các yêu cầu trên.

Từ tháng 11, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến kiểm tra hoạt động tại các trường mầm non và tiểu học, THCS thuộc các cụm 9, 10 và 14. Theo đó, các nội dung gồm chuyên môn, nhân sự, cải cách hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn và kiểm tra nội bộ. Đợt này còn kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, bảo đảm an toàn trường học, y tế học đường, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, văn thư và thi đua, khen thưởng.