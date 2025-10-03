Giải pháp đơn giản giúp cải thiện kết nối internet

Tuy nhiên, sự cố Wi-Fi có thể làm gián đoạn mọi hoạt động truy cập internet của người dùng. Có những biện pháp đơn giản giúp duy trì hiệu suất mạng, trong đó việc khởi động lại router định kỳ là một trong những cách hiệu quả nhất.

Nhiều lợi thế mang đến cho kết nối internet sau khi người dùng tắt/bật router Wi-Fi ẢNH: TP-Link

Router Wi-Fi không chỉ là thiết bị kết nối internet mà còn tích hợp bộ xử lý và phần mềm để quản lý nhiều quy trình nền tảng. Những quy trình này bao gồm mã hóa, ưu tiên lưu lượng và quản lý người dùng. Tuy nhiên, như bất kỳ phần mềm nào khác, router cũng có thể gặp lỗi. Việc khởi động lại router giúp xóa dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm và khởi động lại các quy trình, từ đó khắc phục một số lỗi tiềm ẩn.

Khởi động lại router không chỉ giúp giải quyết tình trạng nghẽn mạng mà còn có thể cải thiện hiệu suất kết nối. Đôi khi, việc này còn giúp thiết lập một kết nối mới với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), từ đó mang lại trải nghiệm mượt mà hơn. Đặc biệt, nếu router Wi-Fi kết hợp với modem, việc khởi động lại có thể giúp tải xuống các bản cập nhật phần mềm cần thiết để vá các lỗ hổng bảo mật.

Vậy nên khởi động lại router như thế nào và bao lâu một lần? Cách đơn giản nhất là sử dụng ứng dụng di động của nhà sản xuất để thực hiện khởi động lại phần mềm. Nếu cần phải rút phích cắm, hãy làm theo quy trình sau:

Rút nguồn modem nếu nó tách biệt với router.

Rút phích cắm router Wi-Fi.

Đợi ít nhất 10 giây để xóa bộ nhớ.

Cắm lại modem và chờ đèn trạng thái chuyển sang màu xanh lá cây hoặc trắng.

Cắm lại router và chờ đèn trở lại bình thường.

Về tần suất khởi động lại, người dùng nên thực hiện ít nhất một lần mỗi tháng. Nếu gặp sự cố mạng, hãy khởi động lại ngay lập tức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khởi động lại khác với việc đặt lại, vì đặt lại sẽ đưa thiết bị về trạng thái xuất xưởng và xóa toàn bộ cài đặt.

Nhìn chung, việc khởi động lại router là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để người dùng có thể duy trì kết nối internet ổn định và mượt mà.