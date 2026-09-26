Giải pháp giúp người dân TP.HCM tiếp cận nhanh thuốc mới

Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM lần thứ 279 diễn ra ngày 25.9, đại diện Ủy ban Dược phẩm thuộc EuroCham Vietnam (Pharma Group) đề xuất thành phố nghiên cứu các cơ chế thí điểm để phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo y tế của khu vực.

Theo Pharma Group, TP.HCM có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng y tế, logistics cùng mạng lưới bệnh viện, trường đại học và cơ sở nghiên cứu lâm sàng. Đây là nền tảng để thành phố phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo y tế của khu vực, nâng cao năng lực nghiên cứu và thu hút các dự án có giá trị cao.

Trong đó, thử nghiệm lâm sàng là một trong những hoạt động có giá trị cao trong chuỗi đổi mới sáng tạo y tế. Pharma Group cho rằng nếu có môi trường thuận lợi, TP.HCM có thể nâng cao năng lực thực hiện thử nghiệm lâm sàng, qua đó thu hút thêm các dự án nghiên cứu và đầu tư.

Pharma Group hiện đại diện tiếng nói của 19 công ty dược phẩm phát minh hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên đến từ châu Âu, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Thụy Sĩ, đã hoạt động tại Việt Nam gần 30 năm.

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Đề xuất "sandbox" để người dân tiếp cận thuốc mới

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Pharma Group đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế "sandbox" - thử nghiệm có kiểm soát - nhằm giúp người dân thành phố và các tỉnh, thành phía nam tiếp cận nhanh hơn với thuốc mới, vắc xin mới và các giải pháp y tế mới.

TP.HCM có các cơ chế đặc thù, qua đó có thể nghiên cứu những mô hình phù hợp để đưa các giải pháp y tế tiên tiến đến với người bệnh.

Pharma Group cũng đề xuất thành phố tiếp tục cải thiện quy trình phê duyệt nghiên cứu lâm sàng, hoàn thiện quy định về dữ liệu và hạ tầng thử nghiệm. Đây là những điều kiện được doanh nghiệp cho rằng có thể góp phần thu hút đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Đại diện Pharma Group cho biết các doanh nghiệp thành viên đã hợp tác với bệnh viện, cơ sở nghiên cứu lâm sàng tại TP.HCM. Thông qua các chương trình thử nghiệm lâm sàng, bệnh nhân có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị và thuốc mới, trong khi Việt Nam có thêm vị trí trong chuỗi nghiên cứu lâm sàng toàn cầu.

Singapore, Thái Lan và Malaysia đang cạnh tranh thu hút đầu tư và nghiên cứu lâm sàng. Vì vậy, việc rút ngắn quy trình và hoàn thiện hạ tầng có thể giúp TP.HCM tăng khả năng thu hút các dự án trong lĩnh vực này.

Người bệnh TP.HCM mong muốn từng bước tiếp cận nhanh thuốc, vắc xin mới ẢNH: DUY TÍNH

Y tế có thể trở thành trụ cột tăng trưởng mới

Pharma Group cho rằng y tế cần được xem là một trong những trụ cột tăng trưởng của TP.HCM, bên cạnh tài chính và logistics.

Theo nhận định, thành phố có thể phát triển các trung tâm điều trị chuyên sâu, dịch vụ dành cho bệnh nhân quốc tế và du lịch y tế, qua đó thu hút người bệnh từ các địa phương và quốc gia trong khu vực.

Phần lớn thành viên Pharma Group đã đặt trụ sở chính tại TP.HCM, đầu tư và tuyển dụng nhân lực chất lượng cao tại thành phố. Doanh nghiệp cho rằng hệ sinh thái này là nền tảng để tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực y tế.

Pharma Group mong muốn tiếp tục làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Sở Y tế và các sở, ngành về chính sách, hợp tác công tư, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu lâm sàng và nâng cao khả năng tiếp cận thuốc của người dân.

Khoảng 60% bệnh nhân đến TP.HCM khám chữa bệnh là người dân từ tỉnh khác ẢNH: DUY TÍNH

TP.HCM đã có cơ chế nhập khẩu thuốc điều trị đặc biệt

Trao đổi tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thành phố đã có cơ chế đặc thù liên quan đến nhập khẩu thuốc phục vụ nhu cầu điều trị đặc biệt.

Theo ông Nam, từ Nghị quyết 98, Chính phủ ban hành Nghị định 84 năm 2024, cho phép TP.HCM nhập khẩu một số loại thuốc phục vụ nhu cầu điều trị đặc biệt và thuốc cấp cứu. Đến nay, thành phố đã giải quyết 28 đơn hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc.

"Trước đây, việc nhập khẩu một số loại thuốc có thể kéo dài nhiều tháng. Với cơ chế mới, một số trường hợp thuốc được đưa về thành phố trong khoảng một đến vài tuần để phục vụ điều trị", TS-BS Nguyễn Hoài Nam chia sẻ.

Ông Nam cho biết nội dung này đã được luật hóa. Và thành phố cũng sẽ nghiên cứu thêm cơ chế "thử nghiệm có kiểm soát" để triển khai phù hợp với thực tế.

Theo ông Nam, mục tiêu không chỉ phục vụ người dân TP.HCM mà còn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân các tỉnh, thành khác, khi bệnh nhân từ địa phương đến TP.HCM điều trị chiếm khoảng 60%.

Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát triển 5 cụm y tế chuyên sâu, công nghiệp dược

Liên quan đề xuất của Pharma Group, theo TS-BS Nguyễn Hoài Nam, TP.HCM đang định hướng phát triển 5 cụm y tế chuyên sâu, gắn với các trường đại học và cơ sở đào tạo y khoa nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại các khu vực mở rộng của thành phố, các cơ sở đào tạo y tế hiện có cũng sẽ được tính toán để tham gia vào định hướng hình thành các cụm y tế.

TP.HCM cũng đã phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn, hướng tới sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn châu Âu, xây dựng nhà máy đạt chuẩn EU-GMP và phát triển các khu công nghiệp dược.

Ông Nam cho rằng đề xuất phối hợp giữa Pharma Group với UBND TP.HCM và các sở, ngành để xây dựng định hướng phát triển y tế là phù hợp. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác.

Cũng tại hội nghị này, ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), cho biết các đề xuất của Pharma Group về xây dựng thành phố thành trung tâm đổi mới sáng tạo y tế cấp khu vực, phát triển hệ sinh thái y tế quốc tế, thúc đẩy du lịch y tế và các trung tâm điều trị chuyên sâu phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.