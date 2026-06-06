Giải pháp phát triển đại học đổi mới sáng tạo tại VN

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư, cho rằng thời gian qua, giáo dục đại học VN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về công bố quốc tế, hợp tác quốc tế và tự chủ đại học đã có những bước tiến hết sức quan trọng. Một số cơ sở giáo dục đại học đã quan tâm hơn đến đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển đất nước và cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực, vẫn còn không ít vấn đề cần được nghiên cứu, giải quyết.

Ông đề nghị các trao đổi, thảo luận tập trung làm rõ nội hàm và đặc trưng của mô hình đại học ĐMST trong điều kiện VN. Nhận diện những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang đặt ra. Cùng đó, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, điểm nghẽn về thể chế quản trị, nguồn lực, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ giữa các trường và doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế để đề xuất những định hướng và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của VN…

Tại hội thảo, các phát biểu và bàn tròn tham luận đã tập trung vào các giải pháp phát triển đại học ĐMST tại VN. TS Trần Nam Tú, Phó cục trưởng Cục KHCN-TT (Bộ GD-ĐT), đề cập mô hình hợp tác nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp cần tập trung giải quyết, tháo gỡ các vấn đề then chốt, cốt lõi như lợi ích và chi phí; yêu cầu và năng lực; chính sách về tài chính và phát triển không gian ĐMST.

Từ góc độ doanh nghiệp, Th.S Ngô Diên Hy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn bưu chính viễn thông VN, kiến nghị đẩy nhanh việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng "học đi đôi với hành", tăng tỷ lệ thực hành. Nhà trường cần chủ động tiếp cận doanh nghiệp thay vì chờ doanh nghiệp đặt hàng. Nhà nước cần tập trung nguồn lực cho khâu thực thi các nghị định hướng dẫn luật KH-CN và ĐMST 2025 vừa được ban hành.

Cùng đó, thiết kế cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp nhà nước đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D). Đồng thời, hoàn thiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu thay cho cơ chế "đối ứng" hiện hành; phát triển quỹ đồng tài trợ R&D công - tư ở quy mô trên 10.000 tỉ đồng/năm chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp trong các dự án công nghệ chiến lược, theo nguyên tắc nhà nước tài trợ 30 - 70% kinh phí, doanh nghiệp đối ứng phần còn lại.