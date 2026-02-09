Giải phóng nỗi lo cao tốc mùa tết

Trong phản hồi gửi về Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc (BĐ) nhắc đến việc di chuyển trên cao tốc dịp tết, từ trải nghiệm thực tế đến các góp ý, đề xuất về tổ chức, quản lý, chuẩn bị hạ tầng.

Một số tuyến cao tốc, trong đó có Long Thành - Dầu Giây và Nha Trang - Cam Lâm, vẫn chưa có cửa hàng xăng dầu phục vụ người đi đường ẢNH: QUẾ HÀ

Lo thiếu điểm dừng nghỉ

Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyen V.Ha chia sẻ tết là thời điểm ai cũng mong có chuyến đi bình yên, nhưng chỉ cần thiếu một chỗ dừng nghỉ phù hợp, hành trình rất dễ trở nên căng thẳng. BĐ này viết: "Đi xa dịp tết, xe đông là chuyện ai cũng biết trước, nhưng không có chỗ dừng nghỉ đàng hoàng mới là điều khiến người lái xe mệt mỏi nhất". Nguyen V.Ha góp ý việc chuẩn bị hạ tầng phục vụ người đi đường cần được tính trước theo các kịch bản cao điểm, thay vì chỉ xử lý khi tình trạng quá tải đã xảy ra. Cảm giác "cố chạy thêm một đoạn nữa" trong điều kiện đông xe, theo BĐ này, dễ dẫn đến mệt mỏi và mất tập trung.

Cùng mạch suy nghĩ, BĐ L.Anh nhìn nhận cảnh ùn ứ, quá tải dịp tết đã lặp lại qua nhiều năm. "Năm nào cũng vậy, đến gần tết lại nói cao tốc quá tải. Nếu coi đây là chuyện thường niên thì cách tính trạm dừng nghỉ cũng phải theo cao điểm, không thể lấy ngày thường làm chuẩn", BĐ này nêu ý kiến.

Từ nhu cầu nghỉ ngơi, một số phản hồi đi sâu vào vai trò của trạm dừng nghỉ trong bảo đảm an toàn giao thông. BĐ Quan Cao phân tích: "Trạm dừng nghỉ không chỉ là chỗ bán dịch vụ. Đó còn là nơi để tài xế nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo sau quãng đường dài. Không có chỗ dừng, người lái buộc phải cố chạy hoặc dừng khẩn cấp, rất nguy hiểm". Theo Quan Cao, áp lực thời gian và tâm lý dồn lên người lái xe sẽ làm tăng rủi ro mất tập trung, đặc biệt trong những ngày cao điểm tết khi mật độ phương tiện dày đặc.

Ở góc nhìn khác, Kim Oanh cho rằng ngoài thiếu trạm xăng, dầu trên cao tốc, còn phải đối diện với nỗi lo khác. "Xăng dầu có thể tính trước, nhưng mệt thì không ai tính chính xác được. Chạy vài trăm cây số liên tục mà không có trạm dừng nghỉ đúng nghĩa thì cả tài xế lẫn hành khách đều xuống sức", BĐ này chia sẻ.

Không ít phản hồi cũng nhấn mạnh áp lực tâm lý khi di chuyển dịp lễ, tết. BĐ Lộc Văn Trần mô tả cảm giác "vừa chạy vừa lo" khi không có điểm dừng phù hợp, nhất là trong hoàn cảnh gặp ùn ứ kéo dài hoặc sự cố bất ngờ. "Không có chỗ nghỉ, người đi đường luôn trong trạng thái căng thẳng, nhất là khi có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi trên xe", Lộc Văn Trần chia sẻ.

Nhu cầu thực tế và câu chuyện tổ chức, quản lý

Không dừng ở trải nghiệm cá nhân, nhiều BĐ mở rộng vấn đề sang cách thức tổ chức và quản lý trạm dừng nghỉ trên cao tốc. BĐ Phạm Thị Thanh Loan đề xuất: "Theo tôi, T.Ư nên ban hành tiêu chuẩn và giám sát an toàn. Còn kinh doanh cụ thể thì nên để địa phương quản lý, như các loại hình dịch vụ khác".

Bên cạnh đó, liên quan đến thị trường dịch vụ, BĐ Lê Quốc Dũng lưu ý nguy cơ độc quyền nếu số lượng trạm dừng nghỉ bị giới hạn và tập trung vào một vài đơn vị khai thác: "Ít trạm, ít doanh nghiệp thì khó nói đến cạnh tranh. Khi không có cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và giá cả rất khó có lợi cho người đi đường".

Một số ý kiến khác đặt vấn đề ở tầm rộng hơn. Theo BĐ Bùi Văn Khánh, nếu các phương án điều tiết giao thông, bố trí trạm dừng nghỉ và kịch bản xử lý ùn tắc được chuẩn bị sớm và công khai, người dân sẽ chủ động hơn. "Biết trước chỗ nào có trạm dừng, chỗ nào dễ ùn tắc, người đi đường sẽ tự điều chỉnh giờ xuất phát và lộ trình", BĐ này kiến nghị.

Còn theo BĐ Nguyễn Văn Thắng, tình trạng quá tải trên cao tốc vào dịp cao điểm không phải vấn đề mới. Nếu công tác bố trí trạm dừng nghỉ và phương án phục vụ người đi đường được tính toán sớm theo kịch bản cao điểm, nhiều áp lực có thể được giảm bớt ngay từ đầu. Tương tự, BĐ Hoài Đức nhìn nhận trạm dừng nghỉ cần được xem là hạng mục thiết yếu khi tổ chức giao thông trên cao tốc. Chủ động chuẩn bị hạ tầng phục vụ nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và xử lý các nhu cầu phát sinh trên đường sẽ giúp hành trình của người dân an toàn hơn trong các đợt cao điểm lễ, tết.

Nhiều người cứ lo chuyện không có cây xăng trên cao tốc, nhưng tính kỹ thì không quá căng… Cái người đi đường cần nhất vẫn là điểm dừng nghỉ an toàn. P.Q.Hung Những tranh chấp quanh chuyện bán xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho thấy cơ chế quản lý hiện nay còn nhiều điểm bất cập. Nếu không làm rõ vai trò và cách tổ chức, những vướng mắc tương tự sẽ còn lặp lại. LQN



