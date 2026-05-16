Giải pickleball thanh niên 'Đại đoàn kết' chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam

Ngày 16.5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, tổ chức giải pickleball thanh niên "Đại đoàn kết" năm 2026, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy.

Về phía Đoàn Thanh niên, có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Nhất Linh trao giải cho các đội dự thi bảng đôi nam nữ ẢNH: CTV

Giải đấu năm nay thu hút hơn 70 vận động viên tham gia tranh tài ở 38 cặp đấu với 3 nội dung gồm: đôi nam, đôi nam nữ và đôi nam mở rộng. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh dành cho đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh giải pickleball thanh niên "Đại đoàn kết" không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực của tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, sáng tạo và giàu sức trẻ.

Ông Ngô Văn Cương và anh Nguyễn Nhất Linh trao giải cho bảng đôi nam mở rộng ẢNH: CTV

Theo ban tổ chức, toàn bộ giải đấu diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và fair-play, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc. Ở nội dung đôi nam, giải nhất thuộc về cặp Chu Văn Hoàng - Dương Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên T.Ư Hội Luật gia Việt Nam), giải nhì thuộc về Trần Cao Nguyên - Dương Đình Trường (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), giải ba thuộc về Phạm Thanh Tùng - Linh Mạnh Thông (T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).