Giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức

Phát biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 ngày 7.11 vừa qua, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi các dự thảo văn kiện lần này có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận và định hướng phát triển, thể hiện tầm nhìn chiến lược cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị ngày 7.11 ẢNH: TUẤN MINH





Tăng trưởng 2 con số không phải là duy ý chí

Văn kiện đưa ra các mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và khát vọng phát triển, các giải pháp mang tính đột phá; phát triển kinh tế gắn liền tiến bộ và công bằng xã hội. Xuyên suốt văn kiện và lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của sự phát triển và không bỏ ai lại phía sau.

Khẳng định nhất trí cao với dự thảo văn kiện khi xác định phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, ông Thực cho rằng, Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh hơn nữa các vấn đề thách thức và nguy cơ nổi bật, bao trùm và là gốc rễ của nhiều hạn chế trong phát triển đất nước thời gian qua.

"Trong báo cáo chính trị cũng đã nêu, nhưng chúng tôi thấy đó là nhiều nút thắt về thể chế, phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực chậm và thiếu đồng bộ. Những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ; vấn nạn như tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, cục bộ, địa phương", ông Thực nêu.

Ông Thực cũng cho hay, qua lắng nghe, thấy còn một số ý kiến băn khoăn về đưa mức tăng trưởng 2 con số là tăng trưởng nóng. Do đó, ông đề nghị cần tính toán kỹ và thông tin truyền thông sâu rộng hơn các căn cứ, cơ sở về mục tiêu, giải pháp tăng trưởng 2 con số là khả thi, dựa vào khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng và nguồn lực hiện có....

"Chúng ta cần đánh giá sâu cả thuận lợi, thách thức, khó khăn, khó lường định. Khẳng định tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bảo đảm bền vững để cán bộ, đảng viên, nhân dân yên tâm, tin tưởng mục tiêu đưa ra là có căn cứ khoa học và chúng ta quyết tâm thực hiện, chứ không phải là duy ý chí", ông Thực kiến nghị.

Dân biết, dân bàn phải thành động lực phát triển

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng cần đề cập đến vấn đề phân phối, giải quyết quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng; giải quyết hài hòa lợi ích và tạo động lực và công bằng cho phát triển.

Ông Thực nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng trong xây dựng xã hội công bằng, văn minh; thực hiện mục tiêu và động lực của phát triển, và biến câu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" từ phương châm hành động thành cơ chế, động lực thúc đẩy phát triển.

Cùng đó, ông Thực nhấn mạnh: phải giải quyết vấn đề về lương, thu nhập của cán bộ, công chức. Ông cho rằng, phải sử dụng hợp lý các công cụ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự điều tiết của Nhà nước để tránh và hạn chế can thiệp hành chính thô bạo vào thị trường.

Sử dụng chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thuế của Nhà nước, chi ngân sách sách đầu tư công, chính sách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước… để phát huy có hiệu quả các thành phần kinh tế, trong đó điểm nhấn là kinh tế tư nhân.

Ông Thực cũng kiến nghị, tăng trưởng kinh tế gắn liền tiến bộ và công bằng xã hội. Thể chế hóa các chính sách về xã hội, về giáo dục, y tế, an sinh, an ninh, an toàn cho con người, giúp người yếu thế không bỏ ai lại phía sau là vấn đề rất lớn.

Nhiệm vụ được đặt lên ngang hàng với phát triển kinh tế. Ông Thực nói rất mừng và tán thành cao việc bổ sung thành tố: kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội lần này. Ông Thực đề nghị bổ sung nội dung hoàn thiện chính sách bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế.