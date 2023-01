Giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Bóng đá học đường theo mô hình chuyên nghiệp

C ÁC QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ

Sở dĩ so với đăng ký ban đầu trên 55 trường giờ chỉ còn 44 đội là do sau khi BTC công bố điều lệ giải có nhiều quy định đòi hỏi sự chặt chẽ và theo mô hình chuyên nghiệp, để chuẩn hóa một giải đấu học đường nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, thì một số trường đã không đáp ứng được. Có trường chưa có HLV hội đủ yêu cầu về bằng cấp, có trường đối tượng sinh viên tham dự lại chưa đảm bảo quy định điều lệ và cũng có trường dù hồ sơ đăng ký đã tiến hành làm nhưng giờ chót không tập hợp đủ lực lượng nên không thể hoàn tất các thủ tục và rất lấy làm tiếc vì để lỡ cơ hội thi đấu ở một giải quy mô do Báo Thanh Niên và VFF tổ chức.

Đội trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn đã sẵn sàng cho vòng loại khởi tranh ở Đà Nẵng Đội bóng cung cấp

Ông Huỳnh Cảnh Thanh Lam, Phó trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì ban đầu đã đăng ký tham gia và dù đã tham mưu cho phía nhà trường cố gắng hết sức trong việc hoàn thiện những yêu cầu của BTC trong thể lệ theo quy định, nhưng do tiềm lực của nhà trường về bộ môn bóng đá còn hạn chế nên tự thấy không đủ đáp ứng được. Xin phép BTC cho trường chúng tôi không tham gia lần này nhằm củng cố thêm lực lượng và trang bị đủ điều kiện thi đấu để tham gia trong các giải lần sau".

Sẽ chọn lựa giải đấu phù hợp

Ông Phạm Trần Trung, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nova, phụ trách đội bóng, là đội sốt sắng đăng ký giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất sớm, nhưng khi xin nhà trường duyệt kinh phí tham dự vòng loại thì chưa được chấp thuận. Ông Trung tiếc nuối: "Đây là giải rất hoành tráng về quy mô và khi BTC chỉ công bố thông tin ban đầu lập tức các trường như bị thu hút ngay, nhất là cách tổ chức bài bản chuyên nghiệp của Báo Thanh Niên".

Ông Trung cũng như nhiều lãnh đội khác cho biết trong năm 2022 các trường đã tham gia rất nhiều giải dành cho sinh viên ở sân 5, sân 7 và cả giải của Bộ GD-ĐT tổ chức nên trong một thời gian ngắn xin kinh phí nhà trường để tham gia nhiều giải quá cũng rất khó. "Đó là lý do vì sao chúng tôi buộc phải rút tên vì chưa có kinh phí tham gia giải. Chúng tôi vẫn biết BTC đã nhiệt tình hỗ trợ các đội như tặng trang phục, bóng, nước uống… nhưng đã đi thi đấu thì phải có chi phí để trang trải, bồi dưỡng trà nước cho các em sau trận, nhưng thực sự với các đội sinh viên tìm năm ba chục triệu cho một giải đấu là không dễ dàng", ông Trung nói.

Nhiều lãnh đội khác của ĐH Công đoàn, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á cũng đồng ý kiến khi cho rằng từ nay về sau khi đã có giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thì từng trường sẽ có căn cứ để chọn lựa giải đấu phù hợp với khả năng của mình, vừa để rèn luyện sức khỏe học tập tốt, vừa có cơ hội quảng bá hình ảnh của đội bóng trường mình.