Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Giai thoại 'con ma nhà họ Hứa' trở lại màn ảnh rộng

Thu Thủy
16/04/2026 06:30 GMT+7

Một trong những giai thoại đô thị ám ảnh nhất Sài Gòn xưa được đưa trở lại màn ảnh rộng qua dự án phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa', dự kiến khởi chiếu vào mùa hè 2026 (12.6).

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những giai thoại xoay quanh gia tộc Hứa Bổn Hòa - một trong những gia đình giàu có bậc nhất Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Giai thoại về oan hồn cô gái họ Hứa từng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và trở thành chất liệu cho bộ phim Con ma nhà họ Hứa (1973) của đạo diễn Lê Hoàng Hoa (hãng phim Dạ Lý Hương) và tạo nên cơn sốt phòng vé thời điểm bấy giờ.

Đạo diễn phim Lầu chú Hỏa là Hùng Trần - người từng gây chú ý với phim ngắn Mộng (nằm trong Top phim ngắn xuất sắc cuộc thi phim ngắn Vietnamese mùa 1 - 2024 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Sandisk Việt Nam chức) và tham gia biên kịch một số dự án kinh dị gần đây như Heo năm móng, Đèn âm hồn. Đây là lần đầu Hùng Trần đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh, được xem là bước thử sức đáng chú ý trong bối cảnh dòng phim kinh dị Việt đang tìm kiếm những cách kể mới.

Đồng hành với dự án là nhà sản xuất Lee Jin Sung (Hàn Quốc) cùng ê kíp Runup Vietnam. "Chúng tôi không đi theo lối hù dọa thuần túy, mà chọn cách kể chuyện chân thực hơn, khai thác chiều sâu tâm lý nhằm truyền tải thông điệp một cách trực diện và ám ảnh. Bộ phim sẽ khác biệt rõ rệt so với các phim ra mắt cùng thời điểm từ phong cách thể hiện, cấu trúc kể chuyện đến trải nghiệm cảm xúc mà bộ phim mang lại", ông Lee Jin Sung chia sẻ.

Thông tin về dàn diễn viên chưa được công bố nhưng nhà sản xuất cho biết phim sẽ quy tụ những gương mặt trẻ, hướng đến sự tươi mới trong cách thể hiện.

Khám phá thêm chủ đề

Chợ Lớn Hùng Trần Runup Vietnam Lee Jin Sung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận