Giai thoại 'con ma nhà họ Hứa' trở lại màn ảnh rộng

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những giai thoại xoay quanh gia tộc Hứa Bổn Hòa - một trong những gia đình giàu có bậc nhất Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Giai thoại về oan hồn cô gái họ Hứa từng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và trở thành chất liệu cho bộ phim Con ma nhà họ Hứa (1973) của đạo diễn Lê Hoàng Hoa (hãng phim Dạ Lý Hương) và tạo nên cơn sốt phòng vé thời điểm bấy giờ.

Poster phim Lầu chú Hỏa ẢNH: NSX

Đạo diễn phim Lầu chú Hỏa là Hùng Trần - người từng gây chú ý với phim ngắn Mộng (nằm trong Top phim ngắn xuất sắc cuộc thi phim ngắn Vietnamese mùa 1 - 2024 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Sandisk Việt Nam chức) và tham gia biên kịch một số dự án kinh dị gần đây như Heo năm móng, Đèn âm hồn. Đây là lần đầu Hùng Trần đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh, được xem là bước thử sức đáng chú ý trong bối cảnh dòng phim kinh dị Việt đang tìm kiếm những cách kể mới.

Đồng hành với dự án là nhà sản xuất Lee Jin Sung (Hàn Quốc) cùng ê kíp Runup Vietnam. "Chúng tôi không đi theo lối hù dọa thuần túy, mà chọn cách kể chuyện chân thực hơn, khai thác chiều sâu tâm lý nhằm truyền tải thông điệp một cách trực diện và ám ảnh. Bộ phim sẽ khác biệt rõ rệt so với các phim ra mắt cùng thời điểm từ phong cách thể hiện, cấu trúc kể chuyện đến trải nghiệm cảm xúc mà bộ phim mang lại", ông Lee Jin Sung chia sẻ.

Thông tin về dàn diễn viên chưa được công bố nhưng nhà sản xuất cho biết phim sẽ quy tụ những gương mặt trẻ, hướng đến sự tươi mới trong cách thể hiện.