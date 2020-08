Bà bầu Lộ Lộ bức xúc khi lô tô online bị nói 'biến chất, cờ bạc'

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , bà bầu Lộ Lộ chủ động cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời tạm ngưng hoạt động biểu diễn tại hai sân khấu Cung Văn hóa Lao động (TP.HCM) và Bình Dương, vốn thu hút hàng trăm khán giả mỗi đêm. Thay vào đó, đoàn sẽ trở lại với hình thức hoạt động online để tiếp tục phục vụ khán giả.

Các thành viên đoàn lô tô biểu diễn trước ống kính, thay vì trước khán giả Ảnh: NVCC

Bà bầu đoàn lô tô Lộ Lộ cho biết: “Đoàn cũng mới trở lại hoạt động biểu diễn tại sân khấu được hơn 1 tháng sau đợt cách ly xã hội vì tình hình dịch bệnh kéo dài hơn nửa năm. Khó khăn chồng chất khó khăn, thậm chí cá nhân tôi đã phải bán bớt một căn nhà đang trong quá trình mua trả góp để trang trải các chi tiêu, duy trì họa động của đoàn khi đoàn quay trở lại hoạt động sau mùa dịch vừa rồi. Nhưng nay dịch tiếp tục bùng phá, tôi cũng như cả đoàn đang rất lo lắng vì cuộc sống của gần 40 thành viên đoàn hát đều gặp khó khăn như nhau”.

Để đảm bảo tính khách quan, mỗi vé số đều có một mã số. Nếu vé trúng thưởng, tức vé có hàng ngang có 4 con số liên tiếp trùng khớp các con số do các ca sĩ kêu ra, khán giả comment chữ “Kinh” kèm theo 4 con số đã trùng khớp, mã số vé, rồi gửi hình ảnh vé số của mình qua fanpage của đoàn để nhân viên xác nhận giải thưởng. Các phần thưởng sẽ được chuyển qua đường bưu điện đến khán giả sau đó.

Mẫu vé online sẽ được phát hành

Cũng trên Fanpage, có cư dân mạng cho rằng hình thức kêu lô tô online là biến chất, cờ bạc. Bà bầu Lộ Lộ thẳng thắn đáp trả: "Những người đó thốt ra thì rất dễ, có thể do không hiểu biết hoặc có thể do cố ý đả kích, nhưng tôi khẳng định điều đó hoàn toàn sai. Vì nếu lô tô online là biến chất, là cờ bạc thì nó đã không thể nào hoạt động được lâu như vậy và cho đến hiện tại là gần 5 tháng. Thực tế những khán giả ủng hộ vì muốn được xem những buổi biểu diễn của đoàn qua màn hình livestream do không thể đến sân khấu, muốn ủng hộ cho đoàn tiếp tục duy trì qua mùa dịch này. Và những diễn viên biểu diễn cũng dùng mồ hôi nước mắt và sự nghiêm túc với nghề để mưu sinh. Diễn online cũng hoàn toàn giống như biểu diễn trực tiếp tại sân khấu về phần quà tặng, chương trình, tiết mục... vẫn là 10.000 đồng ít ỏi, vẫn là những gương mặt diễn viên đoàn quen thuộc với những trang phục chỉnh chu theo từng chủ đề, những tiết tục được đầu tư tập dợt kỹ lưỡng bằng mồ hôi, nước mắt...".