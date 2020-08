'Báo đen’ Chadwick Boseman bất ngờ qua đời ở tuổi 43

Nam diễn viên Chadwick Boseman , người từng đóng các vai diễn biểu tượng người da màu là Jackie Robinson (trong phim 42 năm 2013) và James Brown (trong phim Get on Up năm 2014), trước khi nổi tiếng với vai Black Panther trong vũ trụ điện ảnh Marvel, đã qua đời vì bệnh ung thư. Khi ra đi ông chỉ mới 43 tuổi.