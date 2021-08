Beyoncé thất vọng và tức giận vì đeo viên 'kim cương máu'

Mới đây, Beyoncé cùng Jay-Z xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá chiến dịch About Love của hãng trang sức đắt giá Tiffany & Co. “Ong chúa” gây chú ý với hình ảnh quyến rũ, sang trọng khiến người xem “lóa mắt” khi đeo chiếc vòng cổ lấp lánh với điểm nhấn là viên kim cương vàng lên đến 128,54 carat và ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD (hơn 683 tỉ đồng). Nữ ca sĩ 40 tuổi là phụ nữ da màu đầu tiên được đeo món trang sức quý giá này. Đây là nỗ lực của Tiffany & Co trong việc nhắm đến các đối tượng khách hàng trẻ và đa dạng hơn.